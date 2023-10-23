الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وزير الشباب والرياضة: مبادرات توعية الشباب جزء أصيل فى تكوين وبناء الوطن

جانت من اللقاء
جانت من اللقاء

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن المبادرات التي تستهدف وعي الشباب هي جزء أصيل في تكوين وبناء الوطن، لأنها تحصنهم ضد الأفكار الهدامة، مضيفًا أن تعاون الأزهر مع وزارة الشباب والرياضة يسهم في زيادة الوعي، لثقة الشعب في الأزهر الشريف، مبينًا أن التحديات التي تواجه الوطن تستدعي تعاون جميع المؤسسات للوقوف صفًا واحدًا ضد من يحاول كسر إرادتنا ووحدتنا.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، خلال تدشين مبادرة «وطن يجمعنا»، بالتعاون بين الأزهر ووزارة الشباب والرياضة، أننا نسعى لتقديم الوعي لجميع الشباب في جميع المحافظات، لأنهم قادة المستقبل، ويجب أن يكونوا على دراية كاملة بما يجري حولهم حتى يستطيعوا أن يواجهوا جميع التحديات، مشددًا على أن هذا واجب جميع المؤسسات ويجب أن يقوم كل بدوره حتى نحقق مستقبل أفضل لوطننا الغالي مصر.

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انطلاق فعاليات تدشين مبادرة "وطن يجمعنا" بالتعاون بين الأزهر والرياضة

مبادرة "وطن يجمعنا"

وأكد الدكتور صبحي، أن أهم ما يميز مبادرة "وطن يجمعنا" أنها تجمع بين نسيجي الوطن المسلم والمسيحي، بالإضافة إلى ذوي القدرات الخاصة، لنأكد أنه لن يستطيع أحد أن ينال من وحدتنا وجمعنا ما دمنا على قلب واحد، وأننا نشرك الشباب في قضايانا المصيرية، مبينًا أن لهؤلاء الشباب دورًا مهمًا في هذه المبادرة، فهم جزء أصيل من تكوين الأسرة، وهم سفراؤنا في المجتمع ويقومون بدور التوعية داخل الأسرة مما يعني وصولنا من خلال هذه المبادرة  لكل أطياف المجتمع.

وحضر تدشين المبادرة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، المنسق العام لبيت العائلة المصرية، الأنبا إرميا، الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطى الأرثوذكسي، وحضور عدد من قيادات الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة.

وتهدف المبادرة إلى حماية وتحصين الشباب من الوقوع في مصيدة التطرف وتبني أفكار المتطرفين، وإطلاع الشباب على أحدث الأساليب التي تتبناها الجماعات المتطرف للترويج لأفكارها، وتجنيد شباب تتبنى هذه الأفكار لأحداث بلبلة في المجتمعات، فضلًا عن تعزيز قيم المواطنة والتسامح بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر، والاستماع إلى أفكار الشباب المؤثر داخل المحافظات والتعرف على رؤيتهم، وتأهيل مجموعة من الشباب ليكونوا سفراء سلام للمبادرة داخل المحافظات.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة ثقة الشعب في الأزهر الشريف وطن يجمعنا مجمع البحوث الإسلامية

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