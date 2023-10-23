الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بمشاركة سكرتير المجمع المقدس.. ختام مهرجان الطفولة "فلا تكون إلا فرحا" بالمعادي

الانبا دانيال
الانبا دانيال

اختتمت خدمة لجنة الطفولة بإيبارشية المعادي، حفل ختام مهرجان الطفولة الدراسي والرياضي والذي حمل شعار "فَلاَ تَكُونُ إِلاَّ فَرِحًا"، على مسرح كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمعادي.

حضور ٧٠ خادما وخادمة 

حضر الحفل نيافة الأنبا دانيال مطران الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس، وعدد من الآباء الكهنة وأمناء القطاعات المختلفة للتربية الكنيسة، و٧٠ خادما وخادمة من خدام المرحلة.

تضمن الحفل عرضين من عروض مسرح العرائس، وكلمة قصيرة بعنوان "فخر البنين آباؤهم" ألقاها نيافة الأنبا دانيال، سلم بعدها درع اللجنة للقمص صموئيل ميشيل تقديرًا لجهوده في اللجنة لأكثر من ١٩ عاما وخدمته للطفولة التي امتدت إلى ٤٦ عاما، ثم وزع نيافته الكؤوس والهدايا على الفائزين.

جدير بالذكر أنه شارك في المهرجان حوالي ١٧٣٣ طفلا، وتم تصعيد ٣٧٠ طفل بعد اجتياز ٣ مسابقات وهي مسابقات: دروس المنهج الدراسي، واللغة القبطية، ولحن قبطي ودروس محفوظات ومعلومات طقسية، وسلوكيات.

وفي النشاط رياضي تم عمل دوري شتوي لكرة القدم للصفين الأول والثاني الابتدائي شارك فيه ١٠٠ طفل، ودوري صيفي شارك فيه ١١٠ طفل.

هذا واُفتُتِح يوم الجمعة الماضي المقر الرسمي الجديد لجامعة أجورا بولاية ڤيرچينيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

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