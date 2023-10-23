محافظ الإسكندرية: تعيين 3444 و126 آخرين من ذوي الهمم بمؤسسات القطاع الخاص

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن مديرية العمل بالمحافظة برئاسة المهندس محمد كمال تعمل على إتاحة أكبر قدر ممكن من فرص عمل لجميع الفئات وعلى رأسهم ذوي الهمم وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص، حيث تم تعيين 3444 شابا وفتاة من مختلف المؤهلات و126شابا وفتاة من ذوي الهمم وذلك بمنشآت القطاع الخاص خلال الشهر الماضي.

وأشار الشريف إلى أن محافظة الإسكندرية تعمل على توفير فرص عمل للشباب وتهيئة سبل العيش الكريم لهم، بالإضافة إلى رعاية ذوي الهمم والعمل على دمجهم بشكل فعال ومؤثر في المجتمع.

ومن جانبه؛ أشار مدير المديرية إلى أنه تم تعيين نحو 2351 شاب وفتاة من حملة المؤهلات العليا، بالإضافة إلى تعيين 1093شاب وفتاة من غير حملة المؤهلات خلال الشهر الماضي. لافتًا إلى أن المديرية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة للعديد من شباب المحافظة، وعلى الراغبين في التعرف على فرص العمل المتوفرة التوجة إلى الإدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية خلف نقابة الأطباء بمنطقة سموحة.