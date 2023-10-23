الإثنين 23 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية: تعيين 3444 و126 آخرين من ذوي الهمم بمؤسسات القطاع الخاص

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية بأحد ملتقيات التوظيف

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن مديرية العمل بالمحافظة برئاسة المهندس محمد كمال تعمل على إتاحة أكبر قدر ممكن من فرص عمل لجميع الفئات وعلى رأسهم ذوي الهمم وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص، حيث تم تعيين 3444 شابا وفتاة من مختلف المؤهلات و126شابا وفتاة من ذوي الهمم وذلك بمنشآت القطاع الخاص خلال الشهر الماضي.

وأشار الشريف إلى أن محافظة الإسكندرية تعمل على توفير فرص عمل للشباب وتهيئة سبل العيش الكريم لهم،  بالإضافة إلى رعاية ذوي الهمم والعمل على دمجهم بشكل فعال ومؤثر في المجتمع.

ومن جانبه؛ أشار مدير المديرية إلى أنه تم تعيين نحو 2351 شاب وفتاة من حملة المؤهلات العليا، بالإضافة إلى تعيين 1093شاب وفتاة من غير حملة المؤهلات خلال الشهر الماضي. لافتًا إلى أن المديرية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة للعديد من شباب المحافظة، وعلى الراغبين في التعرف على فرص العمل المتوفرة التوجة إلى الإدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية خلف نقابة الأطباء بمنطقة سموحة.

محافظ الإسكندرية فرص عمل للشباب ذوي الهمم تعيين الشباب محافظة الاسكندرية مديرية العمل

مواد متعلقة

محافظ الإسكندرية يكرم الفائزات بجائزة الأم المثالية لعامى 2022 و2023

الأكثر قراءة

الهلال الأحمر: 55 شاحنة دخلت قطاع غزة.. ونتوقع دخول أخرى اليوم

والدة الشهيد الملازم أول عمر عبد الصبور: "أتمنى ربنا يجمعني معاه بالجنة"

عاجل.. الصين ترسل 6 سفن حربية إلى الشرق الأوسط

"بسبب المساخيط".. مفاجآت جديدة في مقتل 3 تجار سيارات بالواحات البحرية

سبب تأجيل الاجتياح البرى لقطاع غزة.. مفاجآت جديدة تهدد إسرائيل

آخر أخبار قطاع غزة.. إسرائيل تخسر أولى معاركها مع الفلسطينيين على الأرض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

عبرت المساعدات.. وفرضت مصر إرادتها

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

وائل لطفي

قتلة زهرة القمر

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

بدون فرصة: لماذا لا يتمكن حزب الله من القيام بهجوم مماثل لحماس ضد إسرائيل؟

مباحثات بين وزير الخارجية ونظيره الإيرانى: تبادلا التقييمات حول التصعيد فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى: قصف 320 هدفًا تابعًا لحركتى حماس والجهاد الإسلامى