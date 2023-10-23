موعد مباراة الزمالك أمام إنبي بدوري نايل والقنوات الناقلة

يظل البحث عن موعد مباراة الزمالك ضد إنبي، في الجولة الخامسة من مسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024)، هو المتصدر لكافة محركات جوجل حتى موعد انطلاق المباراة ونهايتها.

موعد مباراة الزمالك ضد إنبي في الجولة الخامسة بدوري نايل

ويواجه الزمالك نظيره إنبي، في السابعة مساء الجمعة المقبلة 27 أكتوبر، على ستاد الجبل الأخضر، في أول أيام الجولة الخامسة من مسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

ويأتي ذلك، بعد الأداء الرائع والمميزة من قبل لاعبي الفارس الأبيض، أمام سموحة والفوز الكبير والساحق، بنتيجة 5/1، عقب تولي مجلس الإدارة الجديد المنتخب بقيادة حسين لبيب وقائمة المسئولية خلفا للمجلس السابق.

سجل خماسية الزمالك في مرمى سموحة، مصطفى شلبي وأحمد سيد زيزو، ويوسف إبراهيم أوباما وسيف الدين الجزيري، ومحمود عبدالرازق "شيكابالا"، في الدقائق 3 و13 و45+5 و81 و89.

بينما جاء هدف سموحة الوحيد، عن طريق فادي فريد، في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب دوري نايل، برصيد 8 نقاط، جمعها من فوزين وتعادلين، بينما لم يتذوق مرارة الهزيمة حتى الآن.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنبي بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

تنقل مباراة الزمالك ضد إنبي، في تمام السابعة مساء الجمعة المقبلة، على استاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024)، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.

ويسبق مباراة الزمالك ضد إنبي، أستوديو تحليلي عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.