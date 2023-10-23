الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسين لبيب: مجلس الزمالك سواسية وملتزمون بخدمة النادى

حسين لبيب
حسين لبيب

أعرب حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، عن فخره بنجاح مجلس إدارته بالإجماع في انتخابات الجمعية العمومية، مؤكدًا أنهم تحدثوا بصدق وصراحة مع الأعضاء وحظوا بثقتهم.

وقال "لبيب"، في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامجها "في المساء مع قصواء"، على قناة "CBC"، إن هذا الفوز يلزمهم بالوفاء بالتزاماتهم التي أقروها أمام الجمعية العمومية.

وأضاف أن المجلس لا يفرق بين رئيس وعضو، وأن كل الأعضاء يسعون لخدمة نادي الزمالك بالتساوي، وبخصوص ميزانية النادي، أشار إلى أنها تخضع للقانون المصري، وأنه في حال رفضها من قبل الجمعية العمومية، يتم إحالتها للجهاز المركزي للمحاسبات، ثم يتولى وزارة الشباب والرياضة التواصل مع النادي.

نادي الزمالك حسين لبيب قصواء الخلالي في المساء مع قصواء وزارة الشباب والرياضة

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