الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الزمالك وإنبي بدوري نايل "الدوري المصري" والقنوات الناقلة

الزمالك وإنبي
الزمالك وإنبي

أصبح البحث عن موعد  مباراة الزمالك أمام إنبي، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز “دوري نايل ” (نسخة 2023/2024)، هو المتصدر لكافة محركات جوجل، على مدار الساعات القليلة الماضية.

موعد مباراة الزمالك ضد انبي في الدوري المصري

ويواجه الزمالك نظيره إنبي، في تمام الثامنة مساء الجمعة المقبلة، على استاد الجبل الأخضر، في أول أيام الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز “دوري نايل ” (نسخة 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

تنقل مباراة الزمالك ضد إنبي، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دوري نايل (نسخة 2023/2024)، في تمام الثامنة مساء الجمعة المقبلة، على ستاد الجبل الأخضر، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة، الناقل الرسمي والحصري لكافة منافسات الموسم الجديد، سواء الدوري أو نسخة كأس مصر القديمة (2022/2023)، ونسخة كأس مصر للموسم الجديد (2023/2024)، وكأس رابطة الأندية المحترفة، وكأس السوبر للأندية الأبطال بنظامه الجديد.

ويسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت المختلفة، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

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نتيجة مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري

يذكر ان الزمالك حقق أداء رائع ومتميز أمام سموحة، أمس السبت، وانتهي بالفوز الساحق والكبير على الموج الأزرق بنتيجة 5/1، في الظهور الأول لمجلس الإدارة الجديد للقلعة البيضاء، بقيادة حسين لبيب وقائمته هشام نصر سليمان في منصب نائب الرئيس وحسام الدين المندوه في منصب أمين الصندوق.

بينما تضم عضوية فوق السن كلا من.. أحمد سليمان عفيفي وهاني نبيه، وهاني شكري وعمرو علي أدهم، ومحمد طارق وحسين سيد عبدالحميد، أما عضوية (تحت السن) نيرة الأحمر وأحمد خالد سعيد، ورامي إبراهيم نصوحي.

سجل خماسية الزمالك في سموحة، مصطفى شلبي وأحمد سيد زيزو، ويوسف إبراهيم أوباما وسيف الدين الجزيري، ومحمود عبدالرازق "شيكابالا"، في الدقائق 3 و13 و45+5 و 81 و89.

بينما جاء هدف سموحة الوحيد، عن طريق فادي فريد، في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري الممتاز

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز  “دوري نايل” برصيد 8 نقاط، أما سموحة توقف رصيده عند 7 نقاط في المركز السادس.

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