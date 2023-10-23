اقتصاديون: مصر نجحت في الحفاظ على التصنيف الائتماني والاستفادة من الأصول وجذب الاستثمارات الأجنبية

أشاد خبراء اقتصاد بجهود مصر في الحفاظ على التصنيف الائتماني، حيث تم تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والاستفادة من الأصول، بالإضافة إلى الإعلان عن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة. وأكد الخبراء أن الاقتصاد المصري بخير ومن المتوقع أن يشهد حالة من النمو خلال الفترة القادمة.

وقال السفير جمال بيومي، الأمين العام للمستثمرين العرب، إن جهود الدولة للحفاظ على التصنيف الائتماني شملت عدة محاور، تتمثل في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يهدف إلى تحصيل 40 مليار دولار خلال 4 سنوات، بواقع 10 مليارات دولار سنويًا. وقد نجحت الحكومة في بيع حصص كلا من شركة الشرقية للدخان بنسبة 30%، حيث تم الإعلان الرسمي عنها، وشركة الفنادق التاريخية بنسبة 51%، ولم يتم الإعلان الرسمي عنها بخلاف حصص في عدد من شركات البترول.

وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث أعلنت عدد من الشركات الأجنبية والحكومة عن نجاح جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، سواء من خلال شركات قطاع الأعمال العام أو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وتم العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية.



وأكد أنه فيما يتمثل المحور الثالث في العمل على تنمية الصناعة المحلية والصادرات، كما قامت الحكومة بحل أزمة التشابكات المالية من خلال سداد المديونيات التاريخية على شركات قطاع الأعمال العام.

وقالت الاستشارية الاقتصادية الدكتورة شيماء فرغلي، عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، إن الحكومة نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة إلى مصر في إطار العمل على زيادة فرص العمل للشباب وتنمية مناخ الاستثمار في مصر.

الحفاظ على التصنيف الائتماني

وأضافت أن مصر نجحت في الحفاظ على التصنيف الائتماني عبر العديد من الآليات التي قامت بها، منها إعلان التخارج من بعض القطاعات الاقتصادية لصالح القطاع الخاص، وفي إطار توفير العملة الصعبة وسداد المديونيات، حيث يتم استغلال حصيلة برنامج الطروحات الحكومية في سداد الدين الخارجي.

وأكد أن مصر لديها حجم كبير من الأصول مكنتها من الحفاظ على التصنيف الائتماني، في إطار العمل على استفادة من هذه الأصول المملوكة للدولة المصرية، والتي وضعتها مصر في إطار العمل على الاستفادة منها استثماريًا، بالإضافة إلى استخدامها من أجل الحفاظ على التصنيف الائتماني.

فيما قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مصر نجحت في الحفاظ على التصنيف الائتماني وفقًا لأكثر من شركة تصنيف عالمية.

وأضاف أن مصر تمتلك جميع المقومات التي تجعلها تشهد تحسُّنًا في النمو الاقتصادي.

وأكد أن مصر تمتلك برنامجًا للإصلاح الاقتصادي ساهم في تحسين التصنيف الائتماني لمصر، مشيرًا إلى أن نجاح الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والاستفادة من الأصول ساهم في ذلك.