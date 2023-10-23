الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قوافل توعوية لترشيد استهلاك المياه بروضة السيدة زينب

رئيس شركة مياه الشرب
رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة

نفَّذت شركة مياه الشرب بالقاهرة متمثلة فى قطاع الإعلام وخدمة العملاء بالتنسيق مع جهاز روضة السيدة بحي السيدة زينب والهيئة العامة لقصور الثقافة يمثلها الإدارة العامة لثقافة الطفل "المشروع الثقافس للمناطق الجديدة الآمنة" وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، قافلة مائية بمساكن روضة السيدة زينب خلال يومي 21 و22 اكتوبر الجاري. 

وقامت إدارة التوعية بالشركة بتنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية حيث تضمن جدول اعمال القافلة فى اليوم الاول ندوات وانشطة توعوية للأطفال بالاضافة للألعاب التفاعلية لحثهم على ترشيد استهلاك المياه وكذلك ورش للتدريب على اعمال السباكة الخفيفة للسيدات من سكان المنطقة للحد من إهدار المياه حتى يمكنهن التعامل مع تسريبات المياه البسيطة بمنازلهن.

كما قامت الشركة بتدريب الحاضرين على كيفية تركيب القطع الموفرة للمياه وتوضيح اهميتها فى ترشيد استهلاك المياه وأضرار فلاتر المياه، كما تضمنت الجلسات شرح تفصيلى لمميزات عدادات المياه مسبقة الدفع وكيفية شحنها أثناء انعقاد مجلس أمناء جهاز روضة السيدة بحضور المهندس جمال بركات، رئيس جهاز روضة السيدة.

أنشطة وفعاليات اليوم الثاني

وتضمنت أنشطة وفعاليات اليوم الثاني، تواجد سيارة خدمة العملاء المتنقلة التابعة لشركة مياه الشرب بالقاهرة، حيث تلقت جميع استفسارات وشكاوى المواطنين وتم التعامل معها على الفور، وذلك تيسيرًا على المواطنين كما وفَّرت الشركة سيارة معمل متنقل لرفع عينات من المياه من داخل المنازل والمحلات التجارية بمساكن روضة السيدة للتأكيد على جودة المياه عقب ذلك تم عقد جلسة مع سكان المنطقة بحضور احد الكيميائين التابعين للشركة تم من خلالها الإجابة على تساؤلات واستفسارات سكان المنطقة حول عمليات معالجة المياه التى تقوم بها الشركة للتأكد من جودة المياه.

وأكد المهندس مصطفى الشيمى، أن شركة مياه الشرب بالقاهرة ملتزمة بتنفيذ خطة تتضمن انشطة توعوية متنوعة على مدار العام تستهدف جميع مناطق محافظة القاهرة لضمان الوصول لجميع فئات عملاء الشركة.

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