الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أول تعليق من هشام نصر بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية بعودته إلى اتحاد اليد

هشام نصر
هشام نصر

كشف هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك عن موقفه بشأن القرار الذي صدر من جانب المحكمة الرياضية الدولية بإلغاء قرار حل مجلس إدارة اتحاد اليد الذي كان يقوده.

موقفه من الرحيل

وقال نصر في تصريحات خاصة: "مستمر في الزمالك ولن أرحل عن النادي".

وتابع: "القرار الذي صدر اليوم بمثابة رد اعتبار لي".

وأضاف: "لدي طموحات وأفكار عديدة في الزمالك وأسعى إلى تحقيقها".

قرار المحكمة

وقضت المحكمة الرياضية الدولية، اليوم الإثنين، بقبول الطعن المقدم من هشام نصر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد السابق ونائب رئيس نادي الزمالك الحالي، وإلغاء قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بإيقافه ومجلسه لمدة عام.

وكان الاتحاد الدولي لكرة اليد قد اتخذ قرارا في وقت سابق بإيقاف هشام نصر ومجلس إدارته لمدة عام من أبريل 2022 إلى أبريل 2023، بسبب عدم اعتماد لائحة النظام الأساسي من قبل الاتحاد الدولي "حسب ما ذكر الاتحاد الدولي في قراره"، الأمر الذي قرر معه الاتحاد الدولي حل مجلس الإدارة بالكامل وإيقافه لمدة عام.

وجاء في حكم المحكمة الرياضية الدولية الصادر اليوم الإثنين إلغاء قرار الاتحاد الدولي، وتغريم الاتحاد الدولي لكرة اليد مبلغ 10 آلاف دولار بالإضافة إلى 5 آلاف دولار أتعاب المحاماة.

وكان هشام نصر قد أقام دعوى أمام المحكمة الرياضية الدولية لإلغاء قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بتفاصيله، وهو ما قضت به اليوم وألغت قرار إيقاف هشام نصر ومجلس إدارته.

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