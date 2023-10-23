الوقائع المصرية تنشر قرار محافظة بني سويف باعتماد المخطط التفصيلي لـ ببا

نشرت الوقائع المصرية قرار محافظة بنى سويف رقم 1251 لسنة 2023بشان اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة ببا بمسطح ٥٠٥.٢٤ فدان طبقًا للمخطط الاستراتيجي المعتمد لمدينة ببا.

ونص قرار محافظة بنى سويف قرار رقم 1251 لسنة 2023 محافظ بنى سويف بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية ؛ وعلى موافقة اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم ٢3٦٤ لسنة ٢٠١٧ في هذا الشأن ؛ وعلى قرار المجلس التنفيذي للمحافظة رقم (٣٢) بتاريخ 17/5/2023 بالموافقة على اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة ببا ؛ وعلى موافقة السيد الدكتور المحافظ بالتوقيع على المخطط التفصيلي لمدينة ببا بمسطح 505.24 فدان طبقًا للمخطط الاستراتيجي المعتمد للمدينة بالقرار الوزاري رقم 616 لسنة ٢٠٢٠ وذلك من قبل إدارة التخطيط والتنمية العمرانية والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا وذلك للحفاظ على الأراضى الزراعية من التعدي والحد من النمو العشوائي بمناطق الامتداد العمرانى ؛ وعلى كتاب هيئة مستشاري مجلس الوزراء رقم (3-5516) المؤرخ في 16/2/2023 الموجه للسيد اللواء وزير التنمية المحلية والمتضمن أنه لا توجد موانع قانونية تحول دون الموافقة على اعتماد المخططات التفصيلية دون حاجة إلى صدور قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء بذلك على أن يصدر السيد المحافظ القرار اللازم باعتماد المخطط التفصيلي المذكور مع استيفاء كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في قانون البناء المشار إليه.

قــــــــــــرر: المادة الأولى - اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة ببا بمسطح ٥٠٥.٢٤ فدان طبقًا للمخطط الاستراتيجي المعتمد لمدينة ببا.

المادة الثانية - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويتم العمل بمقتضاه في اليوم التالي لنشره.

المادة الثالثة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار. محافظ بنى سويف الدكتور/ محمد هانئ غنيم