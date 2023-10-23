إحالة المتهم بقتل طفل بعد خطفه بمدينة نصر للجنايات

أحالت نيابة مدينة نصر، اليوم الاتنين، المتهم بقتل طفل مدينة نصر بعد خطفه لمحكمة الجنايات.

وكشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة، عن ضبط أحد الأشخاص لاختطافه طفلا وقتله لمساومة والده بالقاهرة، وكان قد ورد بلاغ من أحد الأشخاص يفيد فيه بغياب نجله 11 سنة عقب خروجه من مسكنه للهو مع أصدقائه.

التحقيقات تقود لمرتكب الواقعة

بإجراء التحقيقات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني، أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بمدينة نصر وأصل بلدته مركز أبو قرقاص بالمنيا.

وألقى القبض على المتهم فى مسقط رأسه بالمنيا، وبمواجهته اعترف بأنه خطط لاختطاف الطفل المتغيب لمساومة والده على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه، من خلال استدراجه لسطح العقار سكنه بدعوى تسليمه حيوان أليف "كلب" للاعتناء به أثناء سفره لأصل بلدته.

وأضاف المتهم أنه ولدى حضور الطفل قام بخنقه حتى فارق الحياة - خشيةً افتضاح أمره عقب إطلاق سراحه - وعقب ذلك قام بدفنه داخل كمية من الرمال المتواجدة أعلى سطح العقار بالانتقال إلى سطح العقار محل الواقعة عُثر على جثة المجنى عليه.