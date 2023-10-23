الإثنين 23 أكتوبر 2023
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مصر

ورشة عمل بـ"التعليم" توصي باختبار مسحي لمهارات "العربي" العام المقبل

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

 أعلن الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، أبرز توصيات ورشة عمل تقديم حلول لتقليل مشكلة ضعف القراءة والكتابة لدى طلاب المدارس، والتي استضافتها الوزراة بمشاركة عدد من خبراء التربية اليوم. 

تقديم حلول لتقليل مشكلة ضعف القراءة والكتابة

وقال حسن، إن أبرز التوصيات بورشة العمل المنعقده الآن بتواجد العديد من خبراء التعليم لتقديم حلول لتقليل مشكلة ضعف القراءة والكتابة لدى طلاب المدارس جاءت كالآتي: 

- تشكيل لجنة من الخبراء المعنيين متعددة مع الاستعانة بالخبرات الدولية. 

- تدرس جميع التجاب والجلسات لتحقيق النتائج. 

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- دراسة أدوات التقييم المختلفة كادوات تشخيصية بمدى ضعف ز حجم اللغة العربية واختبار أنسب الأدوات من حيث التطبيق. 

- تجريب هذه الأدوات بداية من الفصل الدراسي الثاني بالاشتراك مع المركز القومي للامتحانات. 

- عمل اختبار مسحي لمهارات اللغة العربية بداية من العام الدراسي المقبل 2024-2025، لطلاب المرحلة الابتدائية بجميع الصفوف، مع تدريب المعلمين على هذا التطبيق. 

- الاختبار المسحي سيكون معيارا لمعرفة خلل القراءة والكتابة بين الطلاب، والنتائج ستكون على مستوى للمديريات. 

- تطبيق هذه الأدوات من خلال البرامج بكل أنواعها مثل البرنامج الإثرائية واتخاذ قرار استخدام اللغة الفصيحة في المدارس.

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وكان قد ناقش عدد من خبراء التربية خلال جلسة ورشة العمل التى تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعنوان تعزيز مهارات القراءة والكتابة باللغة العربية، بعض الحلول لتقليل مشكلة ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب بالمدارس من بينها إجراء اختبارات للطلاب للتحدث للوصول لاحصائية لكشف عدد الطلاب الذين لا يجيدون القراءة والكتابة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى بناء برامج للتطوير المهنى المعلمين، على التحدث باللغة العربية الفصحى، مع وضع ميول قرائية للطلاب مشبعة لميولهم وتحويلها لموارد صوتية وعرض مواد إثرائية ولغوية للطلاب لتشجيعهم على القراءة والكتابة

تطوير المناهج مشكلة ضعف القراءة و الكتابة لجنة من الخبراء الادوات الفصل الدراسي الثاني اختبار مسحي لمهارات اللغة العربية

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