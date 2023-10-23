الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دينا الشربيني تشارك ضمن فريق الهلال الأحمر لمساندة أهالى غزة (فيديو)

دينا الشربينى
دينا الشربينى

شاركت النجمة دينا الشربيني، ضمن فريق المتطوعين بالهلال الأحمر المصري لتجهيز المساعدات الطبية والغذائية المقرر إرسالها لمساندة أهالي قطاع غزة، تضامنا مع القضية  الفلسطينية.

دينا الشربينى تشارك فى حملة قلوبنا مع غزة

وشاركت دينا جمهورها: أنا النهاردة موجودة فى الهلال الأحمر المصري، وحسيت ان دى اقل حاجة ممكن نعملها، وحقيقي لما جيت وشفت الحاجات اللى هما بيعملوها وقد إيه الناس هنا منظمة فى الحاجات اللى بيقدموها وبتتعب علشان تعمل بردو أقل حاجة ممكن تقدمها، اننا نوصل ده لإخواتنا وأهلنا فى فلسطين".

دينا الشربينى تدعو للتطوع ودعم أهالي غزة 

وأضافت دينا خلال الفيديو: أنا نفسي الناس كلها تيجي، ونفسي الناس كلها تساهم أو تتطوع من خلال رقم ممكن الناس ترسل عليه وفرصتنا أن المعبر فتح، وتقدر الحاجات دى توصل لهم فى اسرع وقت ان شاء الله.

https://www.instagram.com/reel/Cyu91IFoLGC/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

وكانت دينا الشربينى، دعت لأهالى غزة، خلال منشور آخر كتبته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ودعت قائلة : "اللهم لا تخيب رجاءنا وأنت أرحم الراحمين نسألك لأهل فلسطين النّصر على من عاداهم، عاجلاً غير آجل يا رب العالمين".

وكان قد شارك عدد كبير من نجوم الفن فى مبادرة الهلال الأحمر وحملة قلوبنا مع غزة منهم أحمد العوضي، وهايدى موسى، وزينة، وأميرة أديب، وغيرهم.

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