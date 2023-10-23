رئيس أساقفة سبسطية: نطالب الكنائس الغربية أن يكون لها مواقف واضحة تجاه فلسطين

وجه المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، مجددا نداء استغاثة ومناشدة عاجلة الى كافة المرجعيات الدينية والروحية في عالمنا وخاصة الكنائس المسيحية في الغرب بضرورة ان تكون عندها مواقف ضاغطة على الحكومات لكي يكونوا اكثر عدلا وانصافا بحق شعبنا ولكي يعملوا كل من موقعه من اجل وقف هذا العدوان.

صوت الكنيسة يجب ان يكون قويا

وتابع المرجعيات الدينية المسيحية في العالم مطالبة اليوم بإعلان واضح المعالم رافضا لهذه الحرب ولهذا الاستهداف الهمجي للشعب الفلسطيني في غزة، موضحًا قولوا كلمتكم الصادقة النابعة من قيم ايمانكم وانسانيتهم واخلاقكم، ولا تخافوا لومة لائم فصوت الكنيسة يجب ان يكون مجلجلا وقويا وواضحا مدافعا عن الحرية والكرامة الإنسانية وحق كل إنسان في ان يعيش بسلام.

وأضاف وما يحدث حاليا في غزة يبعدنا عن السلام اكثر من اي وقت مضى وهي كارثة انسانية بكل ما تعنيه الكلمة من معاني، صلوا من اجل شعبنا وارفعوا الصوت عاليا من اجل ان يتوقف هذا العدوان حقنا للدماء ووقفا للدمار.

كفانا دماء وخراب

يذكر أن المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، كان قد طالب بأن يتوقف العدوان على غزة بأسرع وقت وقفا للدمار وحقنا للدماء، فكفانا دماء وخرابا واحزانا ودماء وبكاء وعويلا وآن لهذه الحرب ان تتوقف حيث ضحاياها هم من المدنيين ومن الاطفال والكبار والصغار وهي مأساة حقيقية لا يمكن قبولها وتبريرها بأي شكل من الأشكال.

وتابع نتمنى من كافة الاحرار في عالمنا بأن تبذل الجهود المطلوبة، من أجل إيقاف هذا العدوان فمع كل ساعة تمر يزداد عدد الشهداء وتزداد رقعة الدمار والخراب والتي يدفع فاتورتها المدنيين الآمنين المسالمين.

