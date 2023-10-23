اليوم.. لقاءات واجتماعات مكثفة للمرشح الرئاسي حازم عمر

تعكف حملة المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، على التجهيز لعقد عدد من الاجتماعات الداخلية خلال الأسبوع الجاري.

وكشف الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، برنامج عمل الحملة خلال الأسبوع الجاري، موضحًا أنه سيُعقد اليوم الإثنين، اجتماعًا مع محافظات قطاع (القاهره ووسط وجنوب الدلتا ) ومحافظة الجيزة.

وأضاف الشقنقيري، أنه سيعقد غدًا الثلاثاء، اجتماعًا مع محافظات قطاع (شرق وغرب الدلتا) ومحافظة الفيوم، فيما سيعقد الأربعاء المقبل، اجتماعًا مع أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منوهًا بأنه سيعقد اجتماعًا مع محافظات قطاع (شمال ووسط وجنوب الصعيد) الخميس المقبل.

انتخابات الرئاسة 2024

وكانت أعلنت حملة المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، التشكيل النهائي لهيكل الحملة الانتخابية المركزي وأيضًا منسقي الحملة بالمحافظات، ويأتي ذلك بعدما عقدت الحملة مؤتمرًا صحفيًا أعلنت فيه تفاصيل برنامجها الانتخابي ورؤيتها للمرحلة الراهنة.

وأعلنت حملة المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي بالانتخابات الرئاسية، اختيار اللواء محمد صلاح أبو هميلة، منسقًا عامًا للحملة، والدكتور زاهر الشقنقيري، متحدثًا رسميًا باسم الحملة الانتخابية، كما تم تعيين النائب إيهاب رمزي ممثلًا قانونيًا للحملة.

وحصل المرشح الرئاسي المحتمل المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، على تزكية 44 نائبًا من أعضاء مجلس النواب، من أجل ترشحه في الانتخابات الرئاسية 2024.