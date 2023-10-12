الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"أبوهميلة" منسقا عاما و"الشقنقيري" متحدثا بحملة حازم عمر لانتخابات الرئاسة

المهندس حازم عمر
المهندس حازم عمر

أعلنت حملة المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي بالانتخابات الرئاسية، اختيار اللواء محمد صلاح أبو هميلة، منسقًا عامًا للحملة، والدكتور زاهر الشقنقيري، متحدثا رسميًا باسم الحملة الانتخابية، كما تم تعيين النائب إيهاب رمزي ممثلًا قانونيًا للحملة. 

يشغل اللواء محمد صلاح أبوهميلة، منصب الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، ورئيس كتلتة البرلمانية بمجلس النواب، كما كان يشغل منصب الوكيل الأول للرقابة الإدارية سابقًا. 

ويشغل الدكتور زاهر الشقنقيري، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، تخرج من الكلية الفنية العسكري عام 1994، وحصل على دبلومة العلوم السياسية، وماجستير إدارة الأعمال، وباحث دكتوراة في الأزمات وإدارة المخاطر، وانتدب سابقًا للعمل في مهمة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية.

ويعمل الدكتور إيهاب رمزي بالمحاماة منذ عام 1991 وحتى الآن، ويمثل حزب الشعب الجمهوري تحت قبة مجلس النواب، وحصل على درجة الدكتوراة في القانون الجنائي من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 2001.

وحص المرشح الرئاسي المحتمل المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، على تزكية  44 نائبًا من أعضاء مجلس النواب، من أجل ترشحه في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد النائب محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية للشعب الجمهوري، أن المهندس حازم عمر قد حصل على نماذج التزكية التي خصصتها الهيئة الوطنية للانتخابات للنواب لصالح المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر، رئيس الحزب.

الرؤية الاقتصادية للحكومة تميل إلى التيار السياسي اليميني

وقال المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي المحتمل، إن الجدول الزمني لخطته الاقتصادية 3 سنوات، مؤكدًا أن الإصلاح لا يأتي في يوم وليلة.

وأضاف المهندس حازم عمر خلال لقائه ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، عبر قناة On، أن الرؤية الاقتصادية للحكومة تميل إلى التيار السياسي اليميني  وتوجه حزبي "يسار- وسط".

وأشار المهندس حازم عمر إلى أنه توجد صعوبات كثيرة تعوق الاستثمار أبرزها ندرة العملة الصعبة وتشوهات سعر الصرف، كما أن بعض النشاطات الاقتصادية تشهد احتكارا وسيطرة عدد قليل من التجار عليها.

وتابع المرشح الرئاسي المحتمل: أخطط لزيادة أنواع الضرائب وخفض أخرى في حال فوزي في سباق الانتخابات الرئاسية.

المرشح الرئاسي الشعب الجمهوري الأمن القومي مجلس النواب الانتخابات الرئاسية

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