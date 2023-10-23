حملة توعية للمعلمين وأولياء الأمور حول تغذية الأطفال بالوادي الجديد

أكد المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد أنه جرى اليوم استقبال مدير عام التعليم الابتدائى بوزارة التربية والتعليم الدكتورة حبيبة بركات ترافقها الفرق الطبية الموفدة من وزارة الصحة ضمن حملة "تغذية أطفالنا مسئولية الجميع"، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

يأتي ذلك إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام بصحة بالمواطن المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أنه جرى تنفيذ مجموعة من الندوات الصحية للمعلمين وأولياء الأمور حول أمراض سوء التغذية لدى تلاميذ المدارس وطرق العلاج.

ووجَّه وكيل التعليم بالمحافظة على ضرورة تذليل العقبات التي قد تعوق العمل بالمبادرة وتوفير المستلزمات لسير منظومة العمل بكل يسر، موجهًا الشكر والتقدير لجميع القائمين على العمل للجهد المبذول وحسن الآداء.