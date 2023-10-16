الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق الأتوبيس الطائر لمتابعة سير العمل بمدارس قرى الأربعين بإدارة باريس التعليمية

انطلاق الاتوبيس الطائر
انطلاق الاتوبيس الطائر لإدارة باريس

 انطلقت إحدى رحلات "الأتوبيس الطائر" الخاص بقطاع تعليم الوادى الجديد، اليوم الاثنين، لمتابعة منظومة العمل بإدارة باريس التعليمية وخاصة مدارس قرى الأربعين والمناطق النائية  وتقديم كافة سبل الدعم الفنى والمعنوى لسد العجز بجميع التخصصات.

 وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب محافظ الوادي الجديد،

الأتوبيس الطائر يتوجه لإدارة باريس لتقديم سبل الدعم الفني وسد عجز المعلمين 

وأكد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالمحافظة، أن الرحلة تتضمن موجهى عموم واوائل الإدارة للمواد الدراسية المختلفة لمتابعة منظومة العمل بإدارة باريس التعليمية وخاصة مدارس قرى الأربعين والمناطق النائية وتقديم كافة سبل الدعم الفنى والمعنوى لسد العجز بجميع التخصصات، وحال وجود أي عقبات او مشكلات يتم تذليلها بشكل فوري وعدم المغادرة إلا بعد التأكد من حل جميع المشكلات والإطمئنان على انضباط العملية التعليمية.

وأشار وكيل "تعليم الوادي الجديد"، إلى استمرار أعمال المتابعة الميدانية  والمرور على جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية وبجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة وخاصة المناطق النائية لمتابعة منظومة العمل وتقديم كافة سبل الدعم الفنى والمعنوى للجميع والعمل على تذليل أى من العقبات والمشكلات التي قد تعرقل سير العمل وبما يضمن خدمة تعليمية متميزة لطلابنا.

وكيل تعليم الوادي الجديد يوجه بتكثيف المتابعات الميدانية لجميع المدارس

و أكد "عبد العزيز"، على تكثيف المتابعات الميدانية من فرق المتابعة والموجهين وقيادات تعليم المحافظة بجميع الادارات التعليمية للاطمئنان على انضباط العملية التعليمية

وشدد وكيل التعليم على الجميع بضرورة الوقوف على جميع الإيجابيات، والبحث والحلول العاجلة وبما يضمن سير العملية التعليمية بكل انضباط ودقة.

جانب من متابعات إدارات التعليم الثانوي، الإعدادي، المتابعة وتقويم الأداء، المتابعة والرقابة.


 

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