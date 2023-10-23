أسعار أعلاف الماشية والدواجن بالطن في الأسواق اليوم الاثنين

شهدت اسعار الاعلاف من الذرة وفول الصويا استقرارا في الأسواق حيث سجل سعر طن الذرة ” أرجنينى “:13400 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة “برازيلى”: 13400 جنيه، وسجل سعر طن الذرة ” أوكرانى “: 12400 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة “تركى”: 12500 جنيه.

اسعار الأعلاف في الأسواق

وبلغ سعر أردب الذرة الرفيعة ” محلى” ” حورس”: 2500 جنيه،وبلغ سعر أردب الذرة الشامية: 2000 جنيه، في حين بلغ سعر طن كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” 14200جنيه، وبلغ سعر بذرة الصويا SB مستورد: 40000 جنيه، وبلغ كسب صويا محلى 44%: 27000 جنيه، فيما بلغ كسب صويا 46% محلى: 29000 جنيه، وبلغ كسب صويا مستورد:29000 جنيه.

وسجل سعر طن صويا فول فات “ مستورد ”: 37600 جنيه أرضه، وسجل صويا فول فات ” محلى ”: 36800 جنيه ” ارضه، وسجل سعر صويا هاى فات 43%” مستورد ”: 29000 جنيه ” أرضه ”، فيما سجل صويا هاى فات 43% ”محلي ”: 28000 جنيه ” ارضه ”، وسجل كسب عباد +36%:17000 جنيه، كما سجل جلوتين ” مستورد ”: 45000 جنيه، في حين سجل سعر طن رده بران محلى: 10200جنيه، كما سجل جيلوتين ” محلى”: 38500 جنيه.، في حين سجل سعر طن النخالة الخشنة:8800 جنيه ( الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، كما سجل سعر حمل تبن القمح 300 جنيه.

اسعار أعلاف الدواجن

وسجل طن أعلاف بادى 20800 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 20600 جنيه للطن، وفى حين سجل طن العلف ناهى 20500 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 19800 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 18600 جنيه.كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 18500 جنيه.وسجل سعر طن بياض 16%بـ 17500 جنيه للطن.وبلغ سعر طن علف بياض 14%بـ 16900 جنيه