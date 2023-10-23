كنيسة أو مسجد.. بيوت الله لم تسلم من قصف الاحتلال (فيديو)

"فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ" فرحت بالقائلين ليّا إلى بيت الرب نذهب، هذا ما ذكرته الكتب السماوية والشرائع التي قدست بيوت الله، كنيسة كانت أو مسجدًا لم يخل من القصف الذي يرتكبه يوميًا وعلى مدار الساعة جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

لم يكن يتصور من حاول الاحتماء في بيوت الله أن مَن يقصفهم ليس لديه قلوب يعقلون بها، وهم من يعيشون ويؤسسون وجودهم في العالم على أساس الدين.

جيش الاحتلال لا يتردد فى تدمير المقدسات

جيش الاحتلال لا يتردد في تدمير المقدسات، وآلة القتل الإسرائيلية تسير في خطاها لتسوي المدينة بالأرض بكل ما كانت تحمله من حياة.

البسطاء من أهل فلسطين الذين فروا إلى المساجد والكنائس لإنقاذ أرواحهم، غاب عن قلوبهم الطيبة أن من يقتلهم يعيش هكذا منذ عقود لا يخجل من تدنيس وهدم بيوت الله وقتل من فيها من أبريا، وجاء ذلك في تقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، بعنوان: "بيوت الله لم تسلم من قصف الاحتلال".