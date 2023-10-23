الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"التنسيقية" تستقبل سفير فلسطين بالقاهرة لبحث الجهود المشتركة لوقف مجازر الاحتلال

جريدة الدستور

استقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقرها، السفير "دياب اللوح" سفير دولة فلسطين لدى القاهرة وعدد من دبلوماسيي السفارة؛ وذلك لتقديم رسالة مؤازرة وتضامن مع الشعب الفلسطيني والوقوف على آخر المستجدات في قطاع غزة بالإضافة لبحث كافة الجهود المشتركة لوقف مجازر الاحتلال وتطورات عملية إدخال المساعدات.

في بداية اللقاء، قدم وفد التنسيقية، التعازي في الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدين إدانتهم الكاملة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، وتوجيه التحية لصمود ونضال الشعب الفلسطيني تحت القصف الوحشي للاحتلال.

من جانبه، أعرب السفير الفلسطيني، عن تقديره لـ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على استضافته في هذا الظرف الاستثنائي، مضيفًا أنه يُقدر الدور العظيم الذي تقوم به القيادة السياسية المصرية لنُصرة الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حرصها على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

رفض دعوات التهجير

وأكد السفير الفلسطيني، أنه يرفض دعوات التهجير من قطاع غزة إلى مناطق أخرى، مُشيرًا إلى أن هذا الأمر يعني تصفية القضية الفلسطينية. 

وأشار إلى أن أبناء قطاع غزة لديهم وعي تام بهذا الأمر، وأنهم مُرابطون من أجل الحفاظ على أرض فلسطين، ولن يرحلوا مهما بَلغت الضغوطات.

ووجه السفير الفلسطيني، الشكر لكافة مكونات الشعب المصري لوقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني، مُضيفًا أنه رأى أن القضية الفلسطينية هي قضية كل مواطن مصري، وأن هذا ليس بالقول فقط وإنما بالفعل.

وتناول الجانبان خلال اللقاء آخر التطورات على الأرض، كما تم التباحث حول مواقف الدول والمنظمات الدولية ومدى تأثيره على الموقف الحالي.

حضر اللقاء من جانب التنسيقية، كل من النواب سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ، أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، طارق الخولي، عضو مجلس الشيوخ، رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ، ومن أعضاء التنسيقية، أحمد مسعد، محمد نبيل، أحمد يحيي، حسام رأفت، أحمد موسى، عمرو البنا، مصطفي كُريم، رحمة محمود، شيماء عبدالرسول، رغدة محمود.

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