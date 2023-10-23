محافظ القاهرة: مدرسة الفواخير ترجمة حقيقية لتوجيهات القيادة السياسية

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بدء الدراسة بمدرسة الفواخير الفنية الثانوية التطبيقية لتعليم مهنة الفخار بقرية الفواخير بمصر القديمة.

وأكد محافظ القاهرة، أن بدء الدراسة في مدرسة الفواخير هذا العام يُعد ترجمة حقيقية لرؤية وتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الحرف، والصناعات التراثية، ودعم وتشجيع الحرف اليدوية، بتخريج جيل جديد من الحرفيين المتميزين، يتمتع بالقدرات الفنية العالية، من خلال مناهج دراسية فعالة، وتخصصات نوعية تُغطي مجال صناعة الفخار والخزف والحراريات ترسيخًا للمكانة المميزة للصناعات الحرفية المصرية محليًا ودوليًا.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن هذه المدرسة تعد أول مدرسة فنية لتعليم صناعة الخزف والفخار في مصر، وتم إنشاؤها في إطار خطة الدولة لإحياء الحرف التراثية وخلق أجيال من الحرفيين المهرة لتعزيز هذه الحرفة وحمايتها من الاندثار، كإحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأضاف محافظ القاهرة أن توجيهات القيادة السياسية بإنشاء مدرسة في منطقة الفواخير يأتي استكمالًا لمسيرة التنمية الصناعية التي تشهدها مصر الفترة الحالية، ولتأهيل جيل جديد يحمل في يده خبرة الفنانين من الصناع، بالإضافة إلى أساس علمي حديث من خلال مناهج ونظم وضعت أسسها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمشاركة وتنسيق مع الصندوق القومي الخيري للتعليم "التعليم حياة"؛ لتعمل على استمرار هذه الصناعة وترسيخ مكانتها محليًا وَدوليًّا، ولتكون هذه المدرسة مقصدًا سياحيًا جديدًا يضاف إلى المزارات السياحية بالقاهرة.

كوادر فنية لتنمية الصناعة

وأضاف محافظ القاهرة، أن إقامة المدرسة داخل قرية الفواخير تم للاستفادة من البيئة الخصبة المحيطة بها لصناعة الفخار للنهوض بتلك الصناعة والمساهمة في استمرار وجود كوادر فنية تعمل على تنمية تلك الصناعة على أسس علمية وفق المناهج التي تقوم بتدريسها وزارة التربية والتعليم بوجه عام وللنهوض بالقرية بوجه خاص.

ومدرسة الفواخير للتكنولوجيا التطبيقية تم إنشاؤها في إطار بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة القاهرة ووزارة التربية والتعليم، والجمعية التعاونية الإنتاجية لصناعة الفخار والخزف والحراريات، وصندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم "التعليم حياة"، وتهدف إلى تخريج طالب منتج وفقًا لأحدث المعايير الدولية وتضم هذا العام ٤٣ طالبًا وطالبة منهم ١٨ طالبة و٢٥ طالبا، ويوجد بها ٤ فصول و٣ معامل للعلوم والحاسب الآلى وورشتان للعملي، ونظام الدراسة بالمدرسة ٣ سنوات، وتم وضع مناهج خاصة بالمدرسة مطابقة للمعايير الأوروبية والدولية، وجارٍ الحصول على الاعتماد الدولى من الاتحاد الأوروبى لمطابقة المعايير، وهو ما يتيح للطلاب استكمال دراستهم الجامعية بأى دولة أوروبية.

ويدرس الطلاب فى السنة الأولى الخزف والفخار، ويبدأ التخصص من السنة الثانية، سواء النقش والزخرفة، أو الصب والتشكيل، وكان الحد الأدنى للقبول بالمدرسة هذا العام للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع ٢١٠ درجات، ويتم استثناء أبناء العاملين بالفواخير من شرط المجموع.

محافظ القاهرة خلال زيارته لمدرسة الفواخير

محافظ القاهرة خلال زيارته لمدرسة الفواخير

محافظ القاهرة خلال زيارته لمدرسة الفواخير

محافظ القاهرة خلال زيارته لمدرسة الفواخير

محافظ القاهرة خلال زيارته لمدرسة الفواخير