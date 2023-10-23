الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرى تعلن انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بالقاهرة

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

انطلقت صباح اليوم في القاهرة جولة تفاوضية جديدة على المستوى الوزاري بشأن سد النهضة بمشاركة الوفود المعنية من مصر، والسودان، وإثيوبيا.

وحسب بيان صحفي، صادر عن وزارة الري، يأتي ذلك في إطار متابعة العملية التفاوضية عقب الجولتين اللتين عقدتا في القاهرة ثم أديس أبابا عبر الشهرين الماضيين، وذلك بناء على توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في ١٣ يوليو من العام الجاري.

 

وزارة الري سد النهض مصر إثيوبيا السودان

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