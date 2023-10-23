وزير الأمن الإسرائيلى يعلن إنشاء 496 فصيل تدخل سريع وتوزيع أسلحة على المواطنين

استفز وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، مشاعر الشعب الفلسطيني والعربي من جديد من خلال تصريحاته الاستفزازية على مواقع التواصل الاجتماعي.

بن غفير يؤكد العمل على تسليح المواطنين الإسرائيليين

وأعلن "بن غفير"، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر سابقا "X" حاليًا، عن إنشاء 496 فصيل تدخل سريع فى الضفة الغربية والقدس منذ بداية الحرب، متابعًا: وسنواصل تسليح المواطنين الإسرائيليين.

تسليم 5000 سلاح للشرطة لتوزيعها على الوحدات التي تم إنشاؤها

وأضاف وزير الأمن القومي الإسرائيلي أنه سيتم إنشاء مئات أخرى قريبًا استعدادًا للتدخل السريع في أى وقت، لحين وصول تعزيزات أمنية من الشرطة والجيش الإسرائيلي، موضحًا أنه تم نقل وتسليم آلاف الأسلحة من الشرطة بما يقرب من 5000 قطعة سلاح لتلك الوحدات.