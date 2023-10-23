الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات لمتهمين بالشروع فى قتل شخص لخلافات بشبين القناطر

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب وعضوية المستشارين وليد محمد محمد صيره، شريف محمد السباعي، محمود مجدى عبد المقصود، وأمانة سر كمال جاويش، بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين شرعا فى قتل شخص لخلافات سابقة بينهم فى قرية نوى بمركز شبين القناطر.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 7898 لسنة 2023 جنايات شبين القناطر والمقيدة برقم 714 لسنة 2023 كلي شمال بنها، وأنهما في يوم 9 / 4 / 2022، قام كل من: "السيد ج.م" 31 سنة، عامل، ومقيم عزبة سرو قرية نوي بمركز شبين القناطر، "جمال م.أ"، 66 سنة، بالمعاش، ومقيم عزبة سرو قرية نوى مركز شبين، شرعًا في قتل المجني عليه "محمد م أ"، عمدًا بأنه وإثر خلاف سابق بين شقيق الأخير والمتهمين.

وقام المتهم الأول بالتعدي على المجني عليه بالضرب محدثًا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق مستخدمًا في ذلك أداة محل الاتهام تالي الوصف، قاصدًا من ذلك قتله حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، وهو تدارك حالة المجني عليه الصحية بالعلاج.

كما حازا وأحرزا أدوات "عصا شوم، حجارة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وأمرت جهات التحقيق بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام سالفة البيان، مع استمرار حبس المتهم الأول احتياطيًا على ذمة القضية، والتى أصدرت قرارها السابق.

جنايات بنها شبين القناطر رية نوى جنايات شبين القناطر

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