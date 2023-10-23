الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"مساعدات لا تنتهى".. جهود الهلال الأحمر فى دعم القضية الفلسطينية

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر

على مدار الأيام الماضية كان وما زال للهلال الأحمر دور بارز فى مساعدة أهالى غزة والعمل على وصول المساعدات لهم، حيث تشارك الهلال الأحمر بمساعدات بلغت نحو 90 شاحنة من مختلف المحافظات والدول.

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إحدى أذرع الدولة فى مواجهة الأزمات والكوارث

الهلال الأحمر هى إحدى أذرع الدولة الرئيسية التي تعتمد عليها في مواجهة الأزمات والكوارث، فمنذ بداية الأزمة تم تشكيل غرفة عمليات واستنفار لجميع فرق الهلال الأحمر لاستقبال المساعدات، بالإضافة إلى أنه يوجد عدد كبير من الشاحنات المحملة بالمساعدات مصطفة على امتداد الطريق المؤدي من العريش إلى الشيخ زويد وصولا إلى رفح في انتظار العبور إلى غزة، ويتم التنسيق من قبل القيادة السياسية لإدخال عدد من الشاحنات.

بالاضافة إلى أنه تجري الهلال الأحمر المصري والفلسطيني اجتماعات دائمة في إطار مجموعة إدارة الأزمة، بحضور مروان جيلاني، مدير الهلال الأحمر الفلسطيني، والدكتور يونس الخطيب، رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني، لمتابعة الأوضاع على الحدود، وقد رافقهما خلال الزيارة الدكتور رامي الناظر، الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري.

وقالت "الهلال الأحمر" إن القيادة المصرية تمارس عملية الضغط من أجل مد المساعدات لقطاع غزة، لأن مصر تولي أهمية كبيرة للقضية الفلسطينية، وتسعى لحلها، لافتة إلى أن فريق المتطوعين من "الهلال الأحمر"، و"التحالف الوطني" و"حياة كريمة" بذل مجهودًا كبيرًا في تجميع وتجهيز المواد الإغاثية لفلسطين.

جدير بالذكر أنه قد أعلنت محافظة شمال سيناء تفاصيل المساعدات التى استقبلها مطار العريش لصالح أبناء قطاع غزة، حيث إن "الهلال الأحمر المصرى" بشمال سيناء تقوم باستقبال المساعدات، ونقلها وتخزينها فى مخازن فى مدينة العريش، تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة.

ووصلت إلى مطار العريش الدولى منذ 12 أكتوبر الماضى 27 طائرة من دول عربية وأجنبية ومنظمات دولية، تحمل مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية والغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة.

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