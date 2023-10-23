رئيس مجلس النواب: فلسطين كانت وستظل قضية العرب الأولى

خلال اجتماع للمجموعة العربية بالاتحاد البرلماني الدولي...

ترأس المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الاجتماع التنسيقي التشاوري للمجموعة البرلمانية العربية بالاتحاد البرلماني الدولي، بحضور دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، وذلك قُبيل انطلاق أعمال الجمعية ١٤٧ للاتحاد البرلماني الدولي، والمنعقدة بأنجولا خلال الفترة من ٢٣- ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣.

اجتماع للمجموعة العربية

وخلال الاجتماع تناولت الوفود البرلمانية العربية المشاركة في اجتماعات الجمعية ١٤٧ للاتحاد البرلماني الدولي سبل تنسيق الرؤى والمواقف العربية تجاه القضايا المطروحة على أجندة اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، خاصة الموقف إزاء الأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية.

فلسطين كانت وستظل قضية العرب الأولى

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن فلسطين كانت وستظل قضية العرب الأولى، وأن المجموعة العربية ينبغي أن تتحرك بشكل حثيث ومُكثف لصياغة موقف عربي داعم للحق الفلسطيني.

ضرورة إنهاء الأزمة الإنسانية

وفي هذا الإطار، تبنى اجتماع المجموعة العربية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قرارًا بطلب إدراج بند طارئ على أجندة أعمال الجمعية ١٤٧ للاتحاد البرلماني الدولي بشأن "ضرورة إنهاء الأزمة الإنسانية الخطيرة وجرائم الحرب في قطاع غزة، باعتبارها تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وضمان عدم العودة لهذه الممارسات تجاه الفلسطينيين".

جدير بالذكر أن المجموعة البرلمانية العربية هي إحدى المجموعات الجيوسياسية بالاتحاد البرلماني الدولي، والتي تهدف لبلورة وتنسيق المواقف البرلمانية العربية داخل الاتحاد البرلماني الدولي من أجل تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك بما يخدم القضايا العربية.