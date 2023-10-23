الإثنين 23 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

خلال اجتماع للمجموعة العربية بالاتحاد البرلماني الدولي...

رئيس مجلس النواب: فلسطين كانت وستظل قضية العرب الأولى

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي

ترأس المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الاجتماع التنسيقي التشاوري للمجموعة البرلمانية العربية بالاتحاد البرلماني الدولي، بحضور دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، وذلك قُبيل انطلاق أعمال الجمعية ١٤٧ للاتحاد البرلماني الدولي، والمنعقدة بأنجولا خلال الفترة من ٢٣- ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣.

اجتماع للمجموعة العربية

وخلال الاجتماع تناولت الوفود البرلمانية العربية المشاركة في اجتماعات الجمعية ١٤٧ للاتحاد البرلماني الدولي سبل تنسيق الرؤى والمواقف العربية تجاه القضايا المطروحة على أجندة اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، خاصة الموقف إزاء الأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية.

فلسطين كانت وستظل قضية العرب الأولى

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن فلسطين كانت وستظل قضية العرب الأولى، وأن المجموعة العربية ينبغي أن تتحرك بشكل حثيث ومُكثف لصياغة موقف عربي داعم للحق الفلسطيني.

ضرورة إنهاء الأزمة الإنسانية

وفي هذا الإطار، تبنى اجتماع المجموعة العربية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قرارًا بطلب إدراج بند طارئ على أجندة أعمال الجمعية ١٤٧ للاتحاد البرلماني الدولي بشأن "ضرورة إنهاء الأزمة الإنسانية الخطيرة وجرائم الحرب في قطاع غزة، باعتبارها تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وضمان عدم العودة لهذه الممارسات تجاه الفلسطينيين".

جدير بالذكر أن المجموعة البرلمانية العربية هي إحدى المجموعات الجيوسياسية بالاتحاد البرلماني الدولي، والتي تهدف لبلورة وتنسيق المواقف البرلمانية العربية داخل الاتحاد البرلماني الدولي من أجل تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك بما يخدم القضايا العربية.

مجلس النواب الاتحاد البرلمانى الدولى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الأراضي الفلسطينية

مواد متعلقة

دعم الرئيس والقوات المسلحة ورفض التهجير.. أبرز رسائل مجلس النواب تجاه القضية الفلسطينية

مجلس النواب: مصر دولة مستقلة ذات سيادة.. والرئيس السيسى تجسيد لضمير الأمة المصرية

رئيس مجلس النواب يشارك فى المنتدى البرلمانى لدول تجمع بريكس بجنوب إفريقيا

الأكثر قراءة

صرف المرتبات بالزيادة الجديدة اليوم

عاجل.. الصين ترسل 6 سفن حربية إلى الشرق الأوسط

سعر طن الذرة الصفراء في مصر 2023 المحلية والمستوردة اليوم الاثنين

قلعة صناعة الترامادول.. جهود الدولة في تطوير ممفيس للأدوية

اعتذار إسرائيل وضمانات القاهرة.. ما وراء قذيفة "كرم أبوسالم" الطائشة

"عشان أحلى منها".. إحالة أوراق سيدة قتلت ابنتها لفضيلة المفتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

وائل لطفي

قتلة زهرة القمر

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى: قصف 320 هدفًا تابعًا لحركتى حماس والجهاد الإسلامى

بعد طوفان الأقصى.. انعدام الثقة بين نتنياهو وحكومته وتخبط فى اتخاذ القرارات

جيش الاحتلال يؤجّل التوغل البرى "حتى وصول قوات أمريكية إضافية"