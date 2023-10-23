محافظ بورسعيد يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ مشروعات الربع الأول من الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣ للديوان العام وأحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، بحضور اللواء عاطف وجدي، السكرتير العام، اللواء محمد حسيني، مدير الجهاز التنفيذي، وإيمان العزوني، مدير الإدارة المالية، ودينا الحمامي، مدير التخطيط الاستراتيجي.

محافظ بورسعيد يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

وخلال اللقاء تم عرض ومناقشة ما تم تنفيذه حتى الآن ضمن الخطة الاستثمارية التي تم وضعها بناء على رؤية مصر ٢٠٣٠ وتعليمات وزارة التخطيط وخطة وزارة التنمية المحلية ورؤية وتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، التي تهدف لضرورة استكمال خطط التنمية بالمحافظة وإحداث طفرة تنموية شاملة تهدف إلي التكامل مع ما تم تحقيقه من مشروعات في السنوات الماضية أشاد بها الجميع علي مستوي الدولة.

كما استعرض المحافظ ملامح الخطة المستهدفة للربع الثاني من الخطة الاستثمارية للعام الحالي والمرتكزة علي الأسس والمعايير المعدة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي مستوي برامج الرصف ومد تدعيم شبكات الكهرباء، تحسين البيئة وبرنامج الأمن والاطفاء والتي تصب في النهاية لهدف تحقيق رضاء وسعادة المواطن.

وأكد محافظ بورسعيد أن الخطة الاستثمارية تشمل مشروعات استكمال تطوير منظومة الطرق والمحاور والميادين، فضلًا عن تطوير المناطق السكنية، والمجمعات الخدمية، والارتقاء بكل المشروعات التي تمس حياة المواطن، وأكد أن بورسعيد أصبحت تمتلك جهازا إداريا كفئا ساهم في تحقيق أداء متميز ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين موجها بالتنسيق بين كل الجهات المختصة لمواصلة تنفيذ خطط ومستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد بمحافظة بورسعيد.

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