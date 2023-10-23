مساعد أول وزير التموين يستعرض أهمية إنشاء مراكز الغذاء الخضراء فى مصر





أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية مراكز الغذاء الخضراء عبارة عن أسواق ومراكز لوجستية وبيعيه حضارية لكل من تجارتي الجملة والتجزئة كما تضم من ضمن عناصرها أسواق للخضر والفاكهة وثلاجات لحفظ المنتجات الطازجة وكذا عنابر تبريد وتجميد ومناطق لوجستية للفرز والتعبئة والتغليف إضافة إلى أسواق للمزارعين فضلًا عن مباني إدارية وخدمية ومراكز عرض للمنتجات المكملة للنشاط الغذائي وتستخدم هذه المراكز التقنيات التكنولوجية الحديثة في تشغيلها وإدارتها كما تستخدم الطاقة النظيفة في الإضاءة والتشغيل للمعدات والماكينات، وهي أيضًا مراكز صديقة للبيئة لتدويرها للمخلفات بطريقة بيئية حضارية وأمنه، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن زيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية لتساهم في توفير السلع الغذائية.



جاء ذلك خلال عقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الإثنين مؤتمرا صحفيا لإطلاق، مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية AFD وبحضور السيدة كليمانس فيدال دي لا بلاش مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر.





وأوضح "عشماوي" أن مراكز الغذاء الخضراء هي مراكز حديثة وأسواق تعمل على تكامل كل الأنشطة البيعية للتجار والمزارعين على حد سواء، وتهدف هذه النوعية من المراكز التسويقية الحضارية إلى تقديم خدمات تجارية/ لوجستية لمجتمع التجار والمزارعين بشكل متكامل وعصري، كما أنها تقلل من الفاقد والهالك ففي العمليات التخزينية والتجارية.

كما أنها تضفي قيمة اقتصادية لسلاسل الإمداد وتختزل الكثير من الأنشطة الوسيطة والمتفرقة ووضعها تحت سقف واحد وتتضمن هذه المراكز الأنشطة التالية "أسواق الجملة، وأسواق المزارعين وأسواق التجزئة ومناطق لوجستية ومساحات ومناطق تخزين وثلاجات وأنفاق تبريد ومراكز بيعية وتسويقية show rooms ومحطات تصدير ومراكز خدمة للمعدات والأجهزة والماكينات ومباني إدارية للشركات ومباني خدمات ومطاعم ومناطق ترفيهية". وفيما يتعلق بالميزة النسبية والقيمة الاقتصادية والمزايا المجتمعية لتلك المراكز أشار "عشماوى" إلى أنها تهدف إلى رفع كفاءة منظومة التجارة وبنيتها التحتية وتقليل الفاقد والهالك من جراء تداول المنتجات والسلع النهائية وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتساعد علي زيادة معدلات التصدير وجودته وتقديم سلع وخدمات ذات جودة عالية تضاهي مثيلاتها في الأسواق العالمية كما تستخدم الطاقة النظيفة وتدوير آمن وصحي للمخلفات وتخزين أمن للسلع يراعي الشروط البيئية والاشتراطات الصحية وكيان يجمع كل الأنشطة التجارية واللوجستية في مكان واحد وموقع يتوسط أماكن الزراعات والفلاحة والإنتاج الزراعي للخضار والفاكهة وموقع يتميز بقربة من الموانئ البحرية موقع يقع علي طرق سريعة حديثة. كما تتمثل القيمة المضافة لصالح المستهلك في الحصول على منتجات من الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن عالية الجودة التيقن من مطابقة تلك المنتجات للشروط البيئية والاشتراطات الصحية العالمية وضمان القيمة الغذائية العالية لتلك المنتجات والتمتع بتجربة تسويقية فريدة.