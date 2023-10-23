قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 27 صحفيًا فى الضفة الغربية

أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لـ27 صحفيا في منطقة الضفة الغربية.

وقالت القناة، إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 1130 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم 27 صحفيا، منوهًا أن سلطات الاحتلال أعلنت أن المعتقلين سيزيد عددهم وربما سيصدر بعد ساعات من الآن.

اقتحامات كبيرة من مناطق متعددة فى شمال الضفة الغربية

جدير بالذكر أن الضفة الغربية شهدت اقتحامات كبيرة من مناطق متعددة فى شمال الضفة الغربية وحتى جنوبها، حيث اقتحمت أمس طولكرم ونابلس والخليل وبيت لحم، لتعتقل 50 فلسطينيا في مدينة الخليل فقط.