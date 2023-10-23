"القاهرة الإخبارية" تكشف عدد المعتقلين فى السجون الإسرائيلية

تحدثت ولاء السلامين، موفدة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، اليوم الإثنين، عن آخر تطورات الاشتباكات والمواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الضفة الغربية.

الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية

وقالت إن هناك 97 أسيرًا في مقتل عوفر و47 مواطنًا فلسطينيًا داخل سجون إسرائيل تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري، وقام الاحتلال بنشر الأسماء مع المدة المحددة لقضاء اعتقالهم، منوهة بأن الاعتقال الإداري هو بند تقوم به قوات الاحتلال بتحويل الأسرى الفلسطينيين إلى بند الاعتقال الإداري، وهو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

اعتقالات مدن الضفة الغربية

وتابعت موفدة "القاهرة الإخبارية" أن الذين تم اعتقالهم منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم جميعهم من حركة حماس والنشطاء، وبينهم 27 صحفيًا في منطقة الضفة الغربية بمجمل 1130 معتقلًا، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال أعلنت أن المعتقلين سيزيد عددهم عن ذلك وربما سيصدر بعد ساعات من الآن.

اقتحام مدن الضفة الغربية

وأكدت أن الضفة الغربية تشهد اقتحامات كبيرة من مناطق متعددة من شمال الضفة الغربية وحتى جنوبها، حيث اقتحمت قوات الاحتلال أمس طولكرم ونابلس والخليل وبيت لحم، فجميع مدن الضفة لا تخلي من الاقتحامات، لتعتقل 50 فلسطينيًا في مدينة الخليل فقط.