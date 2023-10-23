مصر الأولى عالميًا فى إنتاج زيتون المائدة.. ومطالب بزيادة رقعته الزراعية

قال محمود أبوسيف، عضو المجلس الدولي للزيتون، إن مصر أصبحت تحتل المركز الأول في إنتاج زيتون المائدة، حيث يبلغ حجم إنتاجها منه 650 ألف طن، بينما يبلغ حجم إنتاجها من زيت الزيتون بين 30 إلى 50 ألف طن سنويًا.

وأضاف أبوسيف، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن زيتون المائدة المصري احتل العالم خلال العام الجاري 2023، لتعويض الفاقد في إنتاج بعض الدول نتيجة التغيرات المناخية حول العالم، وساعد على ذلك المناخ المصري، فهو من أكثر الأجواء المناسبة بزراعة الزيتون في الوقت الحاضر.

مصر تحتل المركز الأول في إنتاج زيتون المائدة

وطالب عضو المجلس الدولي للزيتون، بضرورة التوسع في زراعة جميع أنواع الزيتون، من زيتون المائدة، والزيتون المستخدم في العصر لزيت الزيتون، مشيرًا إلى أن هناك 5 دول جديدة تم غزو زيتون المائدة المصري لها وهم (إيطاليا- المغرب –إسبانيا – فرنسا- إنجلترا)، مشيرًا إلى أن الزيتون المحلي يغطي 30% فقط من السوق المصرية، و70% يتم تصديره للخارج.

وأكد أن زراعة الزيتون تعتبر من أهم الأنشطة الزراعية في مصر، حيث تمتد مساحات الزراعة إلى ما بين 300 إلى 400 ألف فدان، وتتم زراعة الزيتون في مصر بشكل رئيسي في مناطق الصعيد، وخاصة في محافظات أسيوط والمنيا وسوهاج وقنا، وتعتبر زراعة الزيتون في مصر من الأنشطة الزراعية التي تحتاج إلى عناية خاصة، حيث تتطلب المحافظة على جودة التربة والماء وإجراءات العناية بالأشجار والتحكم في الآفات والأمراض.

وأضاف أبو سيف أنه يتم جني ثمار الزيتون في مصر عادة في شهر نوفمبر وديسمبر من كل عام، وتستخدم طرق جني الثمار المختلفة، مثل الجني يدويًا وباستخدام الماكينات، وتعد مصر من أهم المنتجين لزيت الزيتون في العالم خاصة زيتون المائدة، حيث يتم تصدير معظم إنتاجها إلى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وجميع الدول العربية، ويعد زيت الزيتون المصري من أفضل أنواع زيوت الزيتون في العالم، حيث يتميز بجودة عالية وطعم رائع.

الزيتون المصري من أفضل أنواع زيوت الزيتون في العالم

وطالب بضرورة التوسع في زراعة الزيتون حتى تبلغ المساحة المنزرعة من 400 ألف فدان إلى مليون ونص أو 2 مليون فدان زيتون، خاصة في ظل الطلب الكبير عليها، فيجب الاستفادة من ذلك، مشيرًا إلى أن في زيادة المساحة المنزرعة من الزيتون سوف تكون سببًا في زيادة الدخل القومي ما بين 12 إلى 15 مليار دولار في الوقت الذي تحتاج إليه مصر من الحصيلة الدولارية، لافتًا إلى أن الزيتون من الزراعات التي لا تعتمد على المياه بشكل كبير، ولا تحتاج تكلفة كبيرة مثل باقي الزراعات، بالإضافة إلى أن مصر أصبحت من أكبر الدول في إنتاج عدد كبير من الزارعات، مثل البرتقال والبطاطس والفراولة، فيجب الاهتمام أيضا بزراعة الزيتون في مصر من خلال التوسع في الرقعة الزراعية.

وأكد أبوسيف أن الحكومة المصرية تعمل على تطوير صناعة زيت الزيتون وتحسين جودته، وذلك من خلال توفير الدعم اللازم للمزارعين وتقديم التدريب المناسب لهم، وتعمل الحكومة أيضًا على تشجيع المستثمرين على الاستثمار في صناعة زيت الزيتون، وذلك من خلال توفير بيئة استثمارية مناسبة وتسهيل الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى ذلك، تقوم الحكومة بتشجيع المزارعين على استخدام التقنيات الحديثة في زراعة الزيتون، مثل الري بالتنقيط والأساليب الحديثة في التسميد، لزيادة إنتاجية المحاصيل وتحسين جودة المنتج.