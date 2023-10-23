هل تتأثر مصر بإعصار "تيج"؟.. "الأرصاد" تكشف

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الإثنين، مشيرة إلى استقرار الأحوال الجوية.

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، أن البلاد تتأثر بمرتفع جوي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة سطوع أشعة الشمس، والتي تعمل على زيادة شعورنا بارتفاع درجات الحرارة.

وتابعت "درجات الحرارة في القاهرة الكبرى أعلى من المعدلات الطبيعية لها بحوالي من درجة لـ درجتين، فيما تزيد في المحافظات الجنوبية عن معدلاتها الطبيعية بحوالي 4 درجات، والتي قد تصل فيها درجات الحرارة إلى 39 درجة مئوية".

وواصلت "طقس اليوم خريفي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ومعتدل تمامًا على محافظات السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط، وحار على المناطق الجنوبية، وذلك خلال فترة النهار وفترة الظهيرة تحديدًا".

شبورة مائية كثيفة خلال الأيام المقبلة

واستطردت: "بالنسبة لفترة الليل، فيسود طقس مائل للبرودة خاصة في الساعات الأولى من الصباح والساعات المتاخرة، وخاصة المحافظات الشمالية وشمال الصعيد، والتي تصل فيها إلى 16 درجة مئوية، وتصل في القاهرة الكبرى إلى 20 درجة مئوية".

وأوضحت أن ظاهرة الشبورة المائية هي الظاهرة المؤثرة لدينا، والتي تعمل على انخفاض الرؤية الأفقية، وتكون كثيفة أحيانًا على الطرق المؤدية من وإلى محافظات الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية ووسط سيناء، لافتة إلى أنها ستكون كثيفة خلال الأيام المقبلة على أغلب محافظات الجمهورية.

ونفت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، بتأثر مصر بإعصار "تيج"، مشيرة إلى أنه "سيقتصر تأثيره على سلطنة عمان، اليمن، وهو من الفئة الثالثة، ورغم ذلك تتصدى له الطبيعة الجغرافية لمصر لا تساعد على تكون الأعاصير".