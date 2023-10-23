ضبط وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى المهد بمركز ناصر ببنى سويف

كلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف لرؤساء المدن بمتابعة وتكثيف أعمال تطوير وتجميل مداخل المدن والقرى ورفع كفاءة الميادين العامة والشوارع الرئيسية، وتكثيف حملات النظافة اليومية، ورفع المخلفات والقمامة من القرى والميادين والأحياء السكنية، والوقوف على متطلبات القرى وإيجاد الحلول والبدائل المناسبة لها، ومتابعة مستوى الخدمات الحيوية والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية.

مجهودات الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا

وتنفيذا لتكليفات المحافظ في هذا الشأن، نفذت الوحدات المحلية عدد من الجهود والأنشطة الميدانية بقرى ومدن المحافظة، حيث أسفرت الجهود التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا برئاسة نشأت معبد، عن متابعة نتائج الحملة التفتيشية التي نفذتها الإدارة التموينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية، حيث استهدفت المرور على المخابز البلدية بقرى "مازورة، الكوم الأحمر، الشيخ عابد، وعزبة البلهاسي" وأسفرت عن تحرير عدة محاضر لمخالفات خاصة بمواصفات الإنتاج والنظافة، فضلًا عن إزالة بعض حالات التعدي على الأراضي الزراعية، وذلك بالتنسيق مع قطاع الزراعة.

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا تحت إشراف مدحت صلاح، ببحث شكاوى بعض المواطنين بقرية طوه التابعة لمجلس قروي قمبش، لإصلاح وصيانة في بيارة لتخفيض منسوب المياه الجوفيه، وتم الدفع بسيارات شفط المياه من المنازل المتضرره وتم إصلاح العطل بالتنسيق مع الجهات المعنية، فيما تم متابعة سير العمل بمنافذ بيع السلع الغذائية المتنقلة والتي توفرها القطاعات المختلفة بالدولة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، هذا وتتواصل الأعمال اليومية في ملف النظافة والتصدي لمخالفات البناء بدائرة المركز.

في حين نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر برئاسة علي يوسف، حملات مكثفة بقرى المركز بالتنسيق مع حماية الأراضي لضبط وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد، حيث تم إزالة عدة حالات وردم أساسات وإيقاف تشوينات لمواد بناء على الأرض الزراعية بزمام مدينة ناصر وقريتي الزيتون والرياض، كما قامت الوحدة المحلية بتنظيم حملة لرفع مخلفات الشوارع والقرى التابعة، والتي أسفرت عن إتمام أعمال النظافة وجمع المخلفات بشوارع جمال عبد الناصر وشارع شجرة الدر وشارع الجيش وشارع أبو بكر الصديق وشارع المركز الجديد وشارع بور سعيد وشارع نهضة مصر.