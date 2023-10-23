الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جمال شقرة لـ "الشاهد": بن جوريون أوصى الإسرائيليين بعدم التفريط فى سيناء

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والدكتور جمال شقرة

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر والحديث، إن عملية  28 فبراير 1955  بقتل الجنود المصريين في غزة كانت بأوامر مباشرة من بن جوريون هذا العجوز الذي يعتبر أول رئيس وزراء إسرائيلي، والذي أوصاهم قبل أن يموت بعدم التفريط في شبه جزيرة سيناء.

وأضاف الدكتور جمال شقرة، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه في أول فرصة جاءت لإسرائيل ضد مصر، اشتركوا في العدوان الثلاثي على مصر عام 1956م، ودخلوا شبه جزيرة سيناء، وتم كشف الخطة، وقد وصل لعبد الناصر سريعًا من فرنسا عن طريق ثروت عكاشة خطة 1956م بأن إسرائيل تجر شكل الجيش المصري حتى يدخل، وبالفعل بدأ الجيش في الدخول من أجل ضرب إسرائيل، ومن هنا سيتم الإنزال الفرنسي الإنجليزي ويكون الجيش المصري في وضع كماشة، حيث يتم ضرب الجيش المصري، ومن ثم يسقط جمال عبدالناصر وتسقط ثورة 23 يوليو، وقد تم إفضاح هذا المخطط. 

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم  الدكتور محمد االباز في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

فلسطين القضية الفلسطينية غزة بن جريون إسرائيل شبه جزيرة سيناء

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