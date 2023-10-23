الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الإثنين 23-10-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات
مواعيد مباريات

يسعى عشاق الكرة المصرية على معرفة مواعيد مباريات اليوم الإثنين 23-10-2023 والقنوات الناقلة لمتابعة كافة المباريات المذاعة في وقتها المحدد على قنوات التليفزيون، وتشجيع الفرق المفضلة لهم، ومتابعتها بشكل حصري.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 23-10-2023 والقنوات الناقلة

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير جدول مباريات اليوم الإثنين 23 أكتوبر بالدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي وفي دوري أبطال آسيا وغيرها من المسابقات، فضلا عن القنوات الناقلة لها.

وتستمر متعة كرة القدم بالكثير من المباريات المهمة خلال اليوم الإثنين، وذلك على الصعيدين الآسيوي والأوروبي.

وتقام اليوم الإثنين مباريات بالدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي، وذلك فضلًا عن دوري أبطال آسيا.

وعلى صعيد دوري أبطال آسيا، ستقام العديد من المباريات من ضمن الجولة الثالثة في دور المجموعات، ومن أبرزها الاتحاد السعودي ضد القوة الجوية العراقي.

وفي ختام الجولة العاشرة في الدوري الإنجليزي، يلتقي توتنهام وذلك على حساب ضيفه فولهام، وعينه على تحقيق الصدارة.

مواقيت مباريات اليوم الاثنين 23 أكتوبر   

مباريات اليوم الاثنين 23 أكتوبر  في دوري أبطال آسيا

الاتحاد × القوة الجوية (في تمام الساعة 19:00 مصر والسعودية) - وذلك على قناة SSC1 HD
الشارقة × ناساف (في تمام الساعة 19:00 مصر والسعودية) - وذلك على قناة AD Sports HD 1 Asia
الهلال × مومباي سيتي (في تمام الساعة 21:00 مصر والسعودية) - وذلك على قناة SSC EXTRA 1 HD
السد × الفيصلي (في تمام الساعة 21:00 مصر والسعودية) - وذلك على قناة beIN Sports Asia HD

مباريات اليوم الإثنين 23 أكتوبر في الدوري الإنجليزي

توتنهام × فولهام (في تمام الساعة 22:00 مصر والسعودية) - وذلك على قناة beIN Sports HD 1

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مباريات اليوم الإثنين 23 أكتوبر  في الدوري الإسباني

فالنسيا × قادش (في تمام الساعة 22:00 مصر والسعودية) - وذلك على قناة  beIN Sports HD 3

مباريات اليوم الإثنين 23 أكتوبر في الدوري الإيطالي

فيورنتينا × إمبولي (في تمام الساعة 21:45 مصر والسعودية) - وذلك على قناة AD Sports Premium 1

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