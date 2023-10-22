قناة الحياة تذيع مباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر.. اليوم

تعلن قناة الحياة عن إذاعتها مباراة فريقي بيراميدز ومودرن فيوتشر، والتي ستقام، في السابعة من مساء اليوم الأحد، ومن المقرر أن يقدم كابتن كريم حسن شحاتة الاستديو التحليلي الخاص بالمباراة.

يلتقي فريق بيراميدز ومودرن فيوتشر على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحل فريق مودرن فيوتشر في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يحل فريق بيراميدز في المركز الرابع برصيد 7 نقاط.

المباراة تعتبر مواجهة قمة مبكرًا بعد البداية القوية للفريقين اللذين لم يعرفا طعم الهزيمة في الأسابيع الثلاثة الأولى في دوري نايل، وستكون هناك مواجهة برتغالية خارج الخطوط بين ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لمودرن فيوتشر، وجايمي باتشيكو، المدير الفني لبيراميدز، وداخل الملعب ستكون المواجهة قوية بين هجوم الفريقين الذي يضم عددًا كبيرًا من النجوم.

ويحتل بيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المركز الخامس برصيد سبع نقاط من الفوز على البنك الأهلي وإنبي بنتيجة واحدة 1- صفر والتعادل مع الزمالك 2-2 ويسعى للفوز والوصول للنقطة العاشرة والانفراد بقمة جدول دوري نايل.

البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لبيراميدز، اختار 21 لاعبًا في قائمة المباراة وهم: أحمد الشناوي وشريف إكرامي وأحمد ميهوب وأحمد سامي وأسامة جلال ومحمود مرعي ومحمد الشيبي ومحمد حمدي وكريم حافظ وأحمد توفيق ووليد الكرتي، ومحمود أوكا ومهند لاشين وعبدالله السعيد وسيف جعفر ورمضان صبحي، ويوسف أسامة ومصطفى فتحي وفخري لاكاي وفيستون ماييلي ودودو الجباس.

وشهدت القائمة غياب علي جبر والبوركيني إبراهيم بلاتي توريه، وأحمد فتحي لأسباب فنية وإبراهيم عادل ومحمد رضا بوبو للإصابة.

يدير المباراة عبدالعزيز السيد ويساعده عماد العقاد ومحمد عاطف الزناري ومعهما أحمد جمال حكمًا رابعًا وطارق مجدي حكم فيديو ومصطفى والشهدي مساعد حكم فيديو.