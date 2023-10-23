يحرص عشاق معدن الذهب والمحبون على معرفة سعر الذهب اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 في مصر دون مصنعية عبر جوجل، حيث تحركت أسعار الذهب، اليوم بمحلات الصاغة في مصر في بداية التعاملات، وذلك بعد تراجعه أمس الأحد 20 جنيها، بالرغم من الصعود العالمي للمعدن النفيس في هذه الأيام، وذلك في ظل ترقب للأوضاع بالمنطقة العربية، ليسجل سعر جرام الذهب من عيار 21 نحو مبلغ 2430 جنيها بزيادة قيمة 5 جنيهات عن سعره أمس.

سعر الذهب اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 في مصر بدون مصنعية

وتنشر "الدستور" بهذا التقرير سعر الذهب اليوم الإثنين 23- 10- 2023 في مصر بدون مصنعية.

أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 23 أكتوبر

سعر الذهب عيار 24

كما سجل سعر الجرام اليوم الإثنين 23 أكتوبر عيار 24 نحو 2777 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم الإثنين 23 أكتوبر عيار 21 اليوم مستوى 2430 جنيها في محلات الصاغة.

سعر الذهب عيار 18

فيما سجل اليوم الإثنين 23 أكتوبر سعر الذهب عيار 18 مستوى 2083 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين 23 أكتوبر نحو 1624.5 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 23 أكتوبر إلى 19440 جنيها، وذلك دون إضافة مصنعية أو دمغة.

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجل سعر الأوقية اليوم الإثنين 23 أكتوبر في الأسواق العالمية مستوى 1982 دولارا.

وكشف تقرير جولد بيليون، أن يكون الذهب ارتفع خلال تداولات جلسة الجمعة بنسبة حوالي 0.4% وسجل أعلى مستوى منذ يوم 23 مايو الماضي ليستكمل أربع جلسات متتالية من المكاسب، وارتفع الذهب منذ بداية الحرب بين فلسطين والكيان الصهيوني بنسبة 8% ليربح 148 دولارا للأونصة، وذلك بدعم من الطلب على الملاذ الآمن في ظل التوترات الحالية في الشرق الأوسط والتخوف من توسع رقعة الحرب ودخول أطراف جديدة.

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وترى جولد بيليون، أن يكون ارتفاع الذهب جاء أكبر من توقعات الأسواق في الأسبوعين الماضيين، خاصة أن هذا الارتفاع جاء بالتزامن مع حفاظ رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول على موقفه؛ المتمثل في أنه سيبقي أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة لفترة أطول من الوقت، وأبقى الباب مفتوحا لرفع جديد في الفائدة هذا العام.