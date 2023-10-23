الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الدوري الإيطالي: يوفنتوس يهزم ميلان بهدف في قمة الجولة التاسعة

فريق يوفنتوس
فريق يوفنتوس

حقق فريق يوفنتوس انتصارًا مهمًا على حساب مضيفه ميلان بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “سان سيرو” معقل فريق “الروسونيري”، في قمة الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم “سيريا إي” موسم 2023 - 2024.

وتصدى تشيزني لأولى تهديدات ميلان في الدقيقة 14، بتصديه لتسديدة الفرنسي أوليفييه جيرو.

وكاد ميلان أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 14، عندما راوغ البرتغالي رافائيل لياو دفاعات يوفنتوس من الجهة اليسرى، ليرسل كرة عرضية صوب منطقة الجزاء، قابله أوليفييه جيرو، ليسدد كرة تصدى لها تشيزني ببراعة.

فريق ميلان كان يسيطر على أحداث المباراة، حتى أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه المدافع الألماني مالك ثياو مدافع في الدقيقة 40، بعد عركلته مويس كين قبل انفراده بالمرمى.

كين نفسه كاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 45 من متابعة لتمريرة أدريان رابيو من الجهة اليسرى، لكن تسديدته جاورت القائم الأيمن.

واستطاع مانويل لوكاتيلي تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بـ كرونيتش لاعب ميلان، لتسكن الشباك، مهدية فريق يوفنتوس نقاط الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد يوفنتوس لـ 20 نقطة في المركز الثالث، خلف ميلان الذي توقف رصيده عند 21 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.

يوفنتوس ميلان الدورى الايطالى مالك ثياو مانويل لوكاتيلي

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