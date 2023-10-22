الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

سويلم: مصر أثبتت للجميع بمواقفها القوية وحرصها على الوطن العربي

ثروت سويلم
ثروت سويلم

قال ثروت سويلم، عضو  لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب إن مصر أثبتت للجميع بمواقفها القوية أنها الرائدة والحريصة على الوطن العربي بصفة عامة وفلسطين بصفة خاصة.

أشاد سويلم، في بيان، بالدور القوي الذي بذله الرئيس السيسي من أجل فتح معبر رفح لوصول المساعدات للأشقاء الفلسطينين، مؤكدًا أن استضافة مصر لقمة القاهرة للسلام، أكدت أننا أمام رئيس وزعيم استثنائي، حيث امتازت كلمته في مؤتمر السلام بالقوة والثقة في النفس التي عكست قوة مصر أمام الكيان الصهيوني.

ووجه التحية لشباب مصر الواعد الذي التف حول القيادة السياسية لدعمه ودعم القضية الفلسطينية، وهذا ما شاهدناه من جماهير الكرة المصرية وهتافاتها ضد الكيان الصهيوني دعمما لفلسطين وللقيادة السياسية.

وأكد سويلم أن الشعب الفلسطيني أثبت أنه شعب قوي شجاع لا يهاب الموت ولن يفرط في أرضه مهما مر الزمان وأن العدوان الغاشم لم يحقق مخططاته بتهجير الفلسطينين.

اختتم تصريحاته قائلاً: ستظل فلسطين دائما في قلب كل مصري وهذا ما وضح في خروج ملايين المصريين لدعمهم وتفويض القيادة السياسية متابعا: " تحيا مصر...تحيا مصر..عاشت فلسطين حرة..في  قلوبنا جميعا".

النائب ثروت سويلم مجلس النواب مواقفها القوية الوطن العربى فلسطين الرئيس عبد الفتاح السيسي

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