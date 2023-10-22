ندوات وحفلات.. أجندة فعاليات "التنمية الثقافية" الأسبوعية

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية عبر المراكز الإبداعية التابعة لها، وذلك خلال الفترة من 23 أكتوبر إلى 29 أكتوبر الجاري، ونرصدها كالتالي:

الاثنين 23 أكتوبر:

مركز إبداع الحرية بالأسكندرية

- بالتعاون مع جمعية أصدقاء الفنون والموسيقى الصالون الموسيقى ولقاء حول (الأغنية المصرية سلاح آخر حرب أخرى) يقدمه الشاعر الغنائى الكبير عماد حسن وتدير اللقاء الشاعرة والناقدة الأدبية أ. د /إيمان الجمل - 7 م

سينما الهناجر

- ندوات الإطار الفكري ضمن فعاليات الدورة الخامسة من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي.

الأربعاء 25 أكتوبر:

مركز إبداع الحرية بالإسكندرية

- الاحتفال بمناسبة مرور خمسين عامًا على رحيل عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين - 6 مساء

سينما الهناجر

- ندوات الإطار الفكري ضمن فعاليات الدورة الخامسة من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

الخميس 26 أكتوبر:

"بيـت الغناء العربي" بقصـر الأميـر بشتاك

- حفل الفنان محمد علي وفرقته الموسيقية - سعر التذكرة65 جنيه - 7م.

قبة الغورى:

- عرض "فرقة رضا للفنون الشعبية" بالتعاون مع البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية

سعر التذكرة 40جنيه- 90 حنيه للأجانب - 8م.

مركز إبداع الحرية بالأسكندرية

- الاحتفال بمناسبة مرور خمسين عامًا على رحيل عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين - 6 مساء

سينما الهناجر

- ندوات الإطار الفكري ضمن فعاليات الدورة الخامسة من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

الجمعة 27 أكتوبر:

قصر الأميـر طاز

- حفل الفنانة مي عبد العزيز وفرقتها سعر التذكرة 115 جنيه -8م

قبة الغورى

- حفل لفرقة الحضرة للفنان نور ناجح سعر التذكرة 150جنيه - 8م.

بيـت المعمار المصري

- المشاركة في فعاليات برنامج الاحتفال بالذكرى ال٥٠ لوفاة عميد الأدب العربي طه حسين ومهرجان تحوت العاشر بالتعاون مع مؤسسة نيو هرموبوليس -قرية تونا الجبل – مدينة ملوي – محافظة المنيا. وتشمل: المشاركة في تنظيم العروض والمحاضرات وحلقات النشاط والمعرض الأرشيفي ومؤتمر "مستقبل الثقافة في مصر".

السبت 28 أكتوبر:

قصـر الأميــر طــاز

- ندوة بعنوان (الكتابات على الآثار المملوكية) مع الباحث يوسف أسامة - بالتعاون مع بيت المعمار المصري -5م

مركز جمال عبد الناصر الثقافي

- عرض مسرح نتاج ورش المركز إشراف محمد اسامة محمود -6م

مركز إبداع الحرية بالإسكندرية

-احتفالية بمناسبة الذكري الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة تكريم أبطال حرب أكتوبر تتضمن بعض الأغاني والأناشيد الوطنية تقديم اللواء / صلاح الدين عيد -6 مساءً

بيـت المعمار المصري

- الذكاء الاصطناعي ونحن.. تجارب في العمارة والفنون ا.د. أحمد حسني رضوان -5م

- المشاركة في فعاليات برنامج الاحتفال بالذكرى ال٥٠ لوفاة عميد الأدب العربي طه حسين ومهرجان تحوت العاشر بالتعاون مع مؤسسة نيو هرموبوليس -قرية تونا الجبل – مدينة ملوي – محافظة المنيا. وتشمل: المشاركة في تنظيم العروض والمحاضرات وحلقات النشاط والمعرض الأرشيفي ومؤتمر "مستقبل الثقافة في مصر".

سينما الهناجر

- عروض جمعية الفيلم -6م

الأحد 29 أكتوبر:

بيت الشعر العربى

- أمسية شعرية لمجموعة من شعراء إسنا -7م

مركز إبداع الحرية بالإسكندرية

- بمناسبة مرور خمسين عامًا على ذكرى انتصارات أكتوبر أمسية شعرية غنائية بعنوان " 50 سنة حب وفداء " تقديم الشاعر / علاء شكر – 6 م

بيـت المعمار المصري

- الذكاء الاصطناعي ونحن.. تجارب في العمارة والفنون ا.د. أحمد حسني رضوان -5م

- المشاركة في فعاليات برنامج الاحتفال بالذكرى ال٥٠ لوفاة عميد الأدب العربي طه حسين ومهرجان تحوت العاشر بالتعاون مع مؤسسة نيو هرموبوليس -قرية تونا الجبل – مدينة ملوي – محافظة المنيا. وتشمل: المشاركة في تنظيم العروض والمحاضرات وحلقات النشاط والمعرض الأرشيفي ومؤتمر "مستقبل الثقافة في مصر".

الورش الفنية:

قصـر الأميــر طــاز

-السبت والثلاثاء من كل أسبوع: ورشة مدرسة الإنشاد الديني للمنشد/ محمود التهامي -1ظ.

-الخميس من كل أسبوع:ورشة كورال - إشراف الفنانة/هبة رمضان – 5 م.

مركز الإبداع الفني

-مدرسة الرقص:

- الأحد والثلاثاء والخميس: مدرسة الرقص الحديث- إشراف الفنان/ مناضل عنتر –6م.

من 22 إلى 26/10: الورش الدولية في فنون المسرح ضمن فعاليات ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي "الدورة الخامسة" -10ص

بيـت العيني

السبت أسبوعيًا:-ورشة كورال أ.أنغام مصطفي - 11ص

-ورشة تعليم فنون استعراضية للصغار أ.عبد الرحمن حسين 12ظ

-ورشة "يلا موسيقى" لتعليم العزف أ.هبه الله بهاء– 1 ظ

-ور شة "تعليم تمثيل" أ.محمود خلف – 3عصرًا

الأثنين أسبوعيًا: جولات فى المدارس المحيطة بمنطقة الأزهر وورشة فنون تشكيلية "نصر أكتوبر"أ.دعاء فتحي – 11ص

-الأثنين 23،16/10: جولات فى المدارس المحيطة بمنطقة الأزهر وورشة حكي وعرض مسرح عرائس عن انتصارات أكتوبر، أ.رحمة محجوب – 11ظ

بيت العود العربى:

السبت من كل أسبوع

- تدريس النظريات الموسيقية للمتقدمين إشراف د/ مروة عمرو عبدالمنعم - 3م.

- تدريس الصولفيج للمبتدئين إشراف أ/ إلهام الحاج -4م.

السبت والأربعاء من كل أسبوع: تدريس أقسام بيت العود العربي (الساز والعود والماندولين) - 4م.

مركز جمال عبد الناصر الثقافي:

-السبت والأثنين أسبوعيَا: لقاءات مجموعة المسرح إشراف محمد نجله- أيمن الليثي- أسامة الهوارى-6م

-الأحد والإثنين أسبوعيًا: جلسات تخاطب وتنمية مهارات، ولاء محمود -11ص

-الإثنين والخميس أسبوعيًا: ورش الرسم والتلوين –نورهان عبد اللطيف -2ظ

-الأحد والثلاثاء أسبوعيًا: ورشة مسرح الطفل أيمن الليثي -5م

-الإثنين والأربعاء أسبوعيًا: ورشة الخط العربي – حسين صبري-2ظ

-الثلاثاء أسبوعيًا: لقاءات حكايات من جنوب أفريقيا –أسماء مصطفي-2ظ

-الخميس أسبوعيا: لقاءات أجمل ماقرأت-د.سامية صادق-2ظ.

مركز إبداع الحرية:

- من السبت إلى الأربعاء: ستوديو الممثل الدفعة التاسعة إشراف المخرج / محمد مرسي - 5 م

-الأحد والأربعاء أسبوعيا: ورشة “فنون المسرح لذوي القدرات “عصام أحمد بدوي - 11ص.

-الأحد أسبوعيا: ورشة إيقاع أ. أحمد ناصر محمد على محمد الصاوى - 6 م – 8 م اشتراك شهري 250 ج

-السبت والأحد والثلاثاء والخميس أسبوعيا: ورشة باليه، مي سعد- 5 – 8 م اشتراك شهري 250 ج

-السبت والأحد والثلاثاء والخميس أسبوعيا: ورشة البيانو للكبار مي شلبي–11ص- 8 م اشتراك شهري 350 ج

-السبت والإثنين والأربعاء أسبوعيا: ورشة البيانو للأطفال، إيمان الروبى 4 إلى 7 م إشتراك شهري 300 ج

-السبت إلى الأربعاء أسبوعيا: ورشة الكمان، جون سمير–3-7م اشتراك شهري 300 ج

-السبت أسبوعيا: ورشة الجيتار. أحمد عبد الرحمن حسن عطية - 3-5 م اشتراك شهري 300 ج

-الأربعاء أسبوعيا: ورشة تعليم أصول الغناء الشرقي. محمود أحمد محمود أبوزيد 5م اشتراك شهري 300 ج

-الأربعاء أسبوعيا: ورشة مسرح الطفل. وائل محمد أحمد. من 5-7 م الاشتراك الشهرى 250 ج

مركز الخزف والحرف التقليدية

- من الأحد إلى الأربعاء أسبوعيا الدورة الرابعة "المبادرة الرئاسية صنايعية مصر".

بيت الشعر العربى

الأحد من كل أسبوع: ورشة ملتقى بيت الشعر العربي -5م

الحفلات الفنية الأسبوعية:

قبة الغوري:

فرقة التنورة التراثية يوم السبت والأربعاء من كل أسبوع

بيـت السحـيمي:

الأحد من كل أسبوع: فرقة "النيل للآلات الشعبية "بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة- مؤسس الفرقة الراحل عبد الرحمن الشافعى- 8م.

الجمعة من كل أسبوع:عرض "للأراجوز وخيال الظل" - 8م.