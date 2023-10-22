الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى يكشف تفاصيل حادث الحدود ويؤكد دعم مصر لفلسطين

أحمد موسى
أحمد موسى

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن حادث الحدود المصرية الإسرائيلية الذي وقع اليوم وأسفر عن إصابة جنديين مصريين، موضحًا أن هذه الحوادث قد تحدث بين الدول المجاورة، مشيرًا إلى حالتين سابقتين في يونيو.

وأكد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن مصر تتعامل مع هذه المواقف بالصبر والحكمة، وأنها لا تتخلى عن دعمها للشعب الفلسطيني في غزة، مشيرًا إلى أن هناك 40 شاحنة من المساعدات ستدخل غزة غدًا بإذن من مصر، وتتم متابعتها من خلال الهلال الأحمر والأمم المتحدة.

ونوّه إلى أن تل أبيب اعتذرت سريعا عن الحادث، مما يدل على احترامها لمصر وقدراتها، واختتم بالقول إن هناك سلاما بين مصر وإسرائيل، لكن ذلك لا يعني التفريط في حقوق مصر أو فلسطين.

أحمد موسى حادث الحدود المصرية صدى البلد مصر غزة مصر وإسرائيل

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