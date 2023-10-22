الشبكة الوطنية بالإسماعيلية تمد الحاويات المتجهة إلى غزة باحتياجاتها من المياه

أعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، برئاسة اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، أنه تم توفير إمدادات مياه للحاويات المتجهة إلى غزة، بناء على توجيهات اللواء شريف بشارة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة باتخاذ الإجراءات العاجلة لمنع الأزمات.

حيث وفرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة سيارات مياه لإمداد الشاحنات المتجهة لغزة، بناء على إخطار للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة برئاسة اللواء هنرى إبراهيم معاون الوزير المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والمتابعة، وذلك بعد ورود إخطار بنفاد كميات المياه لـ 42 سيارة نقل ثقيل محملة بمواد غذائية وبترولية متجهة إلى معبر رفح، وأن الحاويات تحتاج إلى إمدادهم بالمياه، وتم توفير سيارات لتوصيل مياه الشرب لها.

تنسيق لتوفير المياه

يأتي ذلك وفقًا للتنسيق المسبق بين الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وجميع الجهات مقدمة خدمات الطوارئ والجهات الأمنية، حيث أصدر اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة تعليماته بالتحرك الفوري لسيارات المياه إلى مكان تجمع الناقلات بقرية السلام بالقنطرة شرق؛ لإمدادهم بالكميات المطلوبة من المياه.

فيما شهد معبر رفح، أمس السبت، دخول قوافل مساعدات إنسانية للهلال الأحمر المصري إلى قطاع غزة المحاصر، لتخفيف المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون جراء القصف الإسرائيلي العنيف على مدار الأسبوعين الماضيين.

الجهود المصرية لتوصيل المساعدات

يأتي ذلك في ظل الجهود المصرية الحثيثة للوصول لسبل الحل الإيجابي للقضية الفلسطينية، وتزامنًا مع إقامة فعاليات قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل التفاوض اليوم، وسط لفيف من قيادات دول العالم الكبرى.

وبذلت مصر جهدًا كبيرًا في اليوم الأول من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بدأت بتدشين الرئيس عبدالفتاح السيسي غرفة الأزمات في مقر الأوكتاجون بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمراقبة تطورات الأزمة ومدة تأثيرها على استقرار الوضع الأمني الإقليمي، وتكثيف الاتصالات الدبلوماسية مع عدد من الدول، ثم تفرع الجهد المصري ليشمل الدور الإنساني المتمثل في فتح معبر رفح، وإعلان حالة الطوارئ في مستشفيات شمال سيناء لاستقبال الجرحى والمصابين.

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لإدخال المساعدات

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أمام معبر رفح المصرى بالأمس، إلى دخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى غزة كل يوم، وأضاف خلال مؤتمر صحفى أن أهالى غزة بحاجة عاجلة إلى كل أنواع المساعدة، وأن مصر هى عماد السلام والوحيدة القادرة على نزع فتيل العنف، ودعا إلى ضرورة وقف إطلاق النار لإدخال المساعدات.