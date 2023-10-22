عضو التحالف الوطنى يكشف تفاصيل الدفعة الثانية من المساعدات لغزة

كشف الدكتور مصطفى زمزم، عضو التحالف الوطني، تفاصيل الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية لغزة، قبل دخولها معبر رفح.

أكد عضو التحالف الوطني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر تنتخب" والمذاع على قناة المحور، أن الشاحنات تحتوي على كمية أكبر من المواد الطبية وألبان الأطفال، وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر.

وأَضاف زمزم، أن هناك تنسيقًا مع منظمة "الأنروا" والتي أكدت أنها تحتاج إلى 100 شاحنة يوميًا لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني.

نوّه أن شاحنات تحتوي على كمية كبيرة من المواد الغذائية أيضًا، والمواد الطبية والمياه، حيث نسعى دائمًا لتلبية كافة الاحتياجات للشعب الفلسطيني.