الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو التحالف الوطنى يكشف تفاصيل الدفعة الثانية من المساعدات لغزة

قناة المحور
قناة المحور

كشف الدكتور مصطفى زمزم، عضو التحالف الوطني، تفاصيل الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية لغزة، قبل دخولها معبر رفح.

أكد عضو التحالف الوطني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر تنتخب" والمذاع على قناة المحور، أن الشاحنات تحتوي على كمية أكبر من المواد الطبية وألبان الأطفال، وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر.

وأَضاف زمزم، أن هناك تنسيقًا مع منظمة "الأنروا" والتي أكدت أنها تحتاج إلى 100 شاحنة يوميًا لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني.

نوّه أن شاحنات تحتوي على كمية كبيرة من المواد الغذائية أيضًا، والمواد الطبية والمياه، حيث نسعى دائمًا لتلبية كافة الاحتياجات للشعب الفلسطيني.

عضو التحالف الوطني الدفعة الثانية من المساعدات لغزة غزة الدكتور مصطفى زمزم عضو التحالف الوطني مصر تنتخب الهلال الأحمر

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