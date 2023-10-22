الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الوردانى: مصر تحمل على عاتقها الدعوة إلى السلام ونبذ الكراهية

الدكتور عمرو الورداني
الدكتور عمرو الورداني

كشف الدكتور عمرو الورداني، أمين عام الفتوي بدار الإفتاء المصرية، عن الجهود المصرية في دعم القضية الفلسطينية.

قال خلال تقديم برنامجه "ولا تعسروا"، والمُذاع عبر فضائية "الأولي المصرية"، مساء اليوم الأحد، إن مصر تحمل على عاتقها الدعوة إلى السلام ونبذ الكراهية وحماية الإنسانية.

وأضاف: "مصر مثلما حمت العالم كله ووقفت أمام التطرف، والذي كان في الحقيقة عبارة عن كراهية، في حين بعض الناس كانوا يدعمون هذه الكراهية، وما نحن فيه، ثمار كراهية جديدة، كراهية للبشر وتعالي عليهم وعلي قيمهم".

وتابع: "يشعرون أنهم من حقهم القتل وسفك الدماء بدم بارد ولا أحد يكلمه، بسبب الكراهية، ومصر ستقف ضد الكراهية لثاني مرة بجمع البشر كلهم علي السلام، وتقول لدينا فرصة للحفاظ علي القيم الإنسانية".

وأكمل: "نحن أمام مجتمع يريد أن يوقد نارا للحرب، ويشتعل فتنة، نار للصراع وانتهاك القيم الإنسانية، بس ربنا هينهي كل الصراعات دي، ونحن حريصين كل الحرص، لنصرة المظلوم".

ولاتعسروا الأولى المصرية عمرو الورداني القضية الفلسطينية

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