الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أمين الفتوى: مصر تحافظ على الأرض وتدعو للسلام ونبذ الصراع

الدكتور عمرو الورداني
الدكتور عمرو الورداني

كشف الدكتور عمرو الورداني، أمين عام الفتوي بدار الإفتاء المصرية، عن الجهود المصرية في دعم القضية الفلسطينية.

وقال خلال تقديم برنامجه "ولاتعسروا"، والمُذاع عبر فضائية "الأولي المصرية"، مساء اليوم الأحد: "أول حاجة عملتها مصر وهي تحافظ على الأرض الدعوة للسلام ونبذ الصراع".

وأضاف أن مصر تريد أن تقول أنها تحترم القيم والأخلاق والسعي للعيش في سلام ومحبة ونبذ الصراع، موضحًا أن كل من يحرض علي الصراع هو محشور مع الشيطان الذي كان يريد حرق الأرض.

وأشار إلى أن مصر تريد ان تطفئ أن نيران في الصراع والعيش في سلام، متابعًا: "عايز حياتي تفضل عشان أعمر في الأرض، وعندي قيم وفلسفة في تعمير وزراعة الأرض، عايزين نحافظ علي الديار والعمار، تعالوا نتخلص من هذه الجريمة البشعة التي جرمتها كل الأديان والأعراف".

القضية الفلسطينية الأولى المصرية ولاتعسروا عمرو الورداني

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