الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهم بالاتجار في "الاسـتروكس" بحلوان للجنايات

أستروكس
أستروكس

أمرت النيابة العامة حلوان، اليوم الأحد، بإحالة عاطل متهم بحيازة مخدر “الأستروكس” و"تامول" المخدرة بقصد الاتجار، لمحكمة الجنايات.

وتبين من التحقيقات ان المتهم يُقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة، وألقي القبض عليه حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وبحوزته كمية من المواد المخدرة.

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وتبين من التحقيقات حياز المتهم على مخدر الإستروكس وزنت 1 كيلو جرام، 100 قرص مخدر "التامول"،  مبلغ مالى، وهاتف محمول.

 وأقر المتهم أمام النيابة بحيازته للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ من متحصلات البيع والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال  بعملائه.

نيابة حلوان أستروكس وأقراص مخدرة محكمة الجنايات المختصة النيابة العامة كمية من المواد المخدرة الهاتف المحمول

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