الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير سياسى: الاحتلال أجبر 700 ألف فلسطينى على النزوح من منازلهم

غزة
غزة

قال سعيد عكاشة، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الاحتلال يخطط لشن هجوم بري على قطاع غزة بهدف القضاء على حكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي تسيطر على القطاع منذ عام 2007.

وأوضح عكاشة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة "صدى البلد"، أن التصريحات الإسرائيلية لا تعبر عن الحقيقة، وأنها تستخدم الحرب النفسية والمعلوماتية لإثارة الذعر والارتباك في صفوف الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن مجلس الحرب الإسرائيلي اتخذ قرارًا بتنفيذ عملية برية لكنه لم يحدد أهدافها بعد.

وأضاف أن إسرائيل بدأت بالفعل اجتياح جزء من شمال غزة، حيث أجبرت نحو 700 ألف نسمة على النزوح من منازلهم، وأنها تهدف إلى تقسيم القطاع إلى أجزاء متفرقة وتطيل أمد الحرب، كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

قطاع غزة حماس صالة التحرير التصريحات الإسرائيلية إسرائيل بنيامين نتنياهو

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