محلل سياسى: قمة القاهرة للسلام حشدت المجتمع الدولى تضامنًا مع فلسطين

أشاد المحلل السياسي أحمد رفعت، بنجاح قمة القاهرة للسلام التي دعت لها مصر بمشاركة عربية ودولية واسعة، مؤكدًا على أهمية دورها في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.

وقال "رفعت" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد"، إن قمة القاهرة للسلام حدث تاريخي، نجحت من خلاله الدولة المصرية في جمع عدد كبير من دول العالم في هذا الوقت الحرج، لبحث سبل دعم السلام والأمن في المنطقة.

وأضاف المحلل السياسي أن الدول المشاركة في القمة أبدت إيمانها وقناعتها بضرورة حل الدولتين كأساس لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

وأكد "رفعت" أن قمة القاهرة للسلام شهدت حضورًا واسعًا من ثلثي أعضاء جامعة الدول العربية، ودول بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا)، وأصحاب العضوية الدائمة في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين).

وأشار إلى أن التمثيل الإقليمي والدولي في القمة كان مشرفًا لمصر والوطن العربي، وأن جميع المشاركين اتفقوا على أهمية تأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين من التصعيد الإسرائيلي.