محمد التاجى يكشف سبب رفضه العمل مع أحد المخرجين

قال الفنان محمد التاجي، إنه عندما يتم طلبه للمشاركة كضيف شرف في مسلسل يرى تأثير الشخصية على الجمهور حتى لو بمشهد واحد.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية CBC، أنه شارك في مسلسل "لا" للفنان يحيى الفخراني ودلال عبدالعزيز، والمخرج يحيى العلمي، ورغم أنه مشهد واحد فقط، وكان في التسعينيات، إلا أنه أثناء أدائه مناسك الحج في 2014 وجد شخصًا يسأله "عملت إيه في الأرض"، فسأله أرض إيه قال له "الأرض اللي في مسلسل "لا"، فرد عليه "إنت قلبك أسود لسه فاكر من التسعينيات".

سبب رفضه العمل مع أحد المخرجين

وأشار إلى أنه شارك في أحد الأعمال كضيف شرف مع أحد المخرجين، لكنه وجده بعد ذلك قام بحذف المشهد الأساسي دون إخباره، فلهذا قرر عدم العمل معه ثانية حتى لا يقول الجمهور عنه إنه يبحث عن سبوبة.